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        Haberler Yaşam İşte çocuğunuzla beraber tatili ve hafta sonlarını değerlendirmek için eğlenceli ve öğretici aktiviteler!

        İşte çocuğunuzla beraber tatili ve hafta sonlarını değerlendirmek için eğlenceli ve öğretici aktiviteler!

        Kış tatili ve hafta sonları, çocukların yoğun okul temposundan uzaklaşarak rahatlayabilecekleri bir dönemdir. Ancak, bu tatil süresince okul becerilerinin tamamen kaybolmaması adına ailece yapılabilecek bazı eğlenceli ve öğretici aktiviteler mevcuttur. İşte çocuklarınızın hem eğlenip hem de öğrenmeye devam edebileceği bazı öneriler!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 08:00 Güncelleme: 13.11.2024 - 08:00
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        • 1

          Çocukların uzun kış tatillerinde ve hafta sonları eğitimden tamamen uzaklaşmalarını istemiyorsanız, eğlenceli ve öğretici aktivitelerle dolu dolu vakit geçirebilirsiniz. İşte hem aile bağlarını güçlendirecek hem de çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlayacak harika öneriler!

        • 2

          KİTAP OKUMA ZAMANI: KÜTÜPHANE ZİYARETİ

          Tatilin ilk gününde kütüphaneye bir ziyaret planlayarak çocuklarınıza birkaç kitap seçme fırsatı verin. Tatil temalı hikayeler seçerek okuma sürecini daha eğlenceli hale getirebilirsiniz.

        • 3

          Özellikle isteksiz okurlar için okuma bitiminde küçük ödüller sunmak, bu aktiviteyi daha cazip kılabilir.

        • 4

          EĞLENCELİ BULMACA VE ZİHİN OYUNLARI

          Tatilde çocukların zihinsel faaliyetlerine devam edebilmeleri için bulmaca kitapları, sudoku veya yapbozlar ideal seçeneklerdir.

        • 5

          Hatta ailece büyük bir yapbozu bir araya getirebilir veya zamanlı kelime avı oyunları düzenleyebilirsiniz. Bu tür zihin oyunları, çocukların problem çözme ve analitik düşünme becerilerini geliştirir.

        • 6

          MUTFAKTA BİRLİKTE ZAMAN GEÇİRİN: PİŞİRME ETKİNLİKLERİ

          Gingerbread evleri yapmak ya da kurabiye pişirmek gibi aktivitelerle çocuklarınızla mutfakta vakit geçirin. Bu süreçte çocuklarınız hem eğlenecek hem de bilimin temel kurallarını gözlemleme fırsatı bulacaktır.

        • 7

          Özellikle pişirme sürecindeki ölçümler ve sıcaklık değişimleri, çocuklara temel fen bilgisi kazandırabilir.

        • 8

          ESKİ USUL MEKTUP YAZIMI: TEŞEKKÜR KARTLARI HAZIRLAYIN

          Çocuklarınızın el yazısını ve ifade becerilerini geliştirmek için, tatilde alacakları hediyeler için teşekkür kartları yazmalarını sağlayabilirsiniz.

        • 9

          Arkadaşlar ve aile üyeleri için hazırlanan bu kartlar, yazı becerilerini ve kelime dağarcıklarını geliştirmeye katkı sağlar.

        • 10

          AİLECE KARAOKE GECESİ

          Müzik ve şarkı söylemek, çocukların dil gelişimini ve özgüvenini artırmanın yanı sıra stres azaltmaya da yardımcı olur.

        • 11

          Ailece bir karaoke gecesi düzenleyerek eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Çocuklar, şarkı sözlerini öğrenerek yeni kelimeler kazanır ve ritim duygusunu geliştirir.

          Kaynak: Aspire Hub, Project School Wellness, Book Widgets, Children Strust

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