İşte çocuğunuzla beraber tatili ve hafta sonlarını değerlendirmek için eğlenceli ve öğretici aktiviteler!

MUTFAKTA BİRLİKTE ZAMAN GEÇİRİN: PİŞİRME ETKİNLİKLERİ

Gingerbread evleri yapmak ya da kurabiye pişirmek gibi aktivitelerle çocuklarınızla mutfakta vakit geçirin. Bu süreçte çocuklarınız hem eğlenecek hem de bilimin temel kurallarını gözlemleme fırsatı bulacaktır.