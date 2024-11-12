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        Haberler Gündem 3. Sayfa 18 yaşındaki genç balerin odasında ölü bulundu | Son dakika haberleri

        18 yaşındaki genç balerin odasında ölü bulundu

        İstanbul Kağıthane'de şoke eden bir ölüm yaşandı. Mimar Sinan Üniversitesi öğrencisi 18 yaşındaki Eylül Sıla Ilgaz, odasında ölü bulundu. Hayali dünyaca ünlü bir balerin olmak olan genç kızın ölüm nedeni Adlı Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi ile belirlenecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 23:54 Güncelleme: 12.11.2024 - 23:54
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        Kahreden ölüm! Genç balerin odasında ölü bulundu
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        Kahreden ölüm bugün Kağıthane’de yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 18 yaşındaki Mimar Sinan Üniversitesi öğrencisi Eylül Sıla Ilgaz, bugün kendi odasında ölü bulundu. Odaya giren ail, genç kızı hareketsiz buldu. Aile hemen 112’yi aradı. Olay yerine kısa süre içinde gelen polis ve sağlık ekipleri Eylül’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Eylül Sıla Ilgaz’ın cansız bedeni Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

        BALERİN EĞİTİMİ ALMIŞTI

        Eylül Sıla Ilgaz, uzun süre bale eğitimi aldı. Balerin olarak yer aldığı etkinliklerde birçok ödül aldı. İstanbul’un Kağıthane ilçesinde ailesiyle yaşayan Eylül Sıla Ilgaz, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Bale Bölümü’nde okuyordu.

        HAYALİ DÜNYACA ÜNLÜ BALERİN OLMAKTI

        Hayali dünyaca ünlü bir balerin olmak olan Eylül’ün ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

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