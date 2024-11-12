Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için sürpriz bir transfer gelişmesi daha yaşandı. Nijeryalı forvetin bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılı ekibe, İngiltere'den bir sürpriz talip daha çıktı.
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Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, gösterdiği başarılı performansla adeta taraftarın sevgilisi haline geldi.
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Sarı-kırmızılı yönetim, Napoli'den yıldız golcünün bonservisini almak için harekete geçti.
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Sarı-kırmızılı yönetim, Napoli'den yıldız golcünün bonservisini almak için harekete geçti.
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Dev transfer için sponsorluk görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılara, İngiltere'den bir rakip daha çıktı.
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İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Chelsea ve Galatasaray, Osimhen'i kadrosuna katmak için yarışırken, Arsenal ve Newcastle United da yarışa dahil oldu.
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Alexander Isak'ın olası ayrılığında Newcastle United'ın, Osimhen'i kadrosuna katmak için girişimlere başlayacağı iddia edildi.
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Yıldız golcünün bonservisini elinde bulunduran Napoli, yaklaşık 75 milyon euroluk bir bedel karşılığında ayrılığa sıcak bakıyor.
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GALATASARAY KARNESİ
Sarı kırmızılı formayla 9 maçta süre alan yıldız forvet, 8 kez ağları havalandırırken, 4 kez de gol pası verdi.
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TransferMarkt'e göre; 25 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor.
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