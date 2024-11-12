Galerici kuzenini öldürmüştü! Kanlı hesaplaşmada aile üyeleri tutuklandı!
Adana'da, borç meselesi yüzünden husumetli olduğu galerici kuzeni 45 yaşındaki Hakan Işık'ı trafikte tabancayla vurarak öldüren kuzeni 30 yaşındaki Emre Işık ve olayla bağlantısı olduğu iddia edilen babası Erdal, ağabeyi Erdi ve kuzeni Nejat Işık saklandıkları adreste yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı
Adana'da kan donduran olay, dün saat 08.30 sıralarında, İmamoğlu ilçesinin Hürriyet Mahallesi Şehit Osman Tatar Caddesi'nde meydana geldi.
HUSUMETLİ OLDUĞU KUZENİNİ GÖRDÜKatil zanlısı Emre Işık.
DHA'da yer alan habere göre galerici Emre Işık (30) otomobiliyle giderken kavşakta, borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu, aynı mesleği yapan kuzeni Hakan Işık'ın (45) kullandığı otomobili gördü.
DEFALARCA ATEŞ ETTİHayatını kaybeden Hakan Işık.
Otomobilden inip, belinden çıkardığı tabancayla kuzenine defalarca ateş eden Emre Işık daha sonra koşarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Ekipler tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Işık, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hakan Işık'ın cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verildi.
AİLE ÜYELERİ DE TUTUKLANDI
Olayla ilgili çalışma başlatan İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emre Işık'ın Ceyhan ilçesinde bir evde saklandığını belirledi. Eve baskın yapan ekipler, Emre Işık ile olayla bağlantılı oldukları iddia edilen babası Erdal, ağabeyi Erdi ve kuzeni Nejat Işık'ı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.