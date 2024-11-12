Bitcoin gümüşü solladı

Bitcoin Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi ve Fed'in faiz indirmesiyle tırmanışını sürdürüyor. Dünyanın en büyük kripto parası bugün 89 bin 956 dolara kadar yükselerek yeni tarihi zirvesini gördü. TSİ 12.20 itibarıyla 88 bin 400 dolara gerilese de günlük yükselişi yüzde 8.5'i buldu.

Bitcoin son 1 haftadaki yüzde 28'lik 2024 genelindeki ise yüzde 109'luk yükselişiyle gümüşü geride bırakarak dünyanın en değerli 8. finansal varlığı oldu.

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Bitcoin bugün itibarıyla 1 trilyon 762 milyar dolarlık toplam piyasa değerine ulaştı. Dolaşımdaki, işlem gören gümüşlerin toplam piyasa değeri ise 1 trilyon 714 milyar dolar oldu.

Sıra Varlık Piyasa değeri (trilyon $) 1 Altın 17,504 2 NVIDIA 3,563 3 Apple 3,389 4 Microsoft 3,107 5 Alphabet 2,216 6 Amazon 2,174 7 Saudi Aramco 1,797 8 Bitcoin 1,762 9 Gümüş 1,714 10 Meta 1,472 ALTIN RAKİPSİZ LİDER Tüm hisse, emtia ve kripto paraların değer karşılaştırmalarına bakıldığında ilk sırayı 17 trilyon 504 milyar dolarlık toplam piyasa değeriyle en geleneksel yatırım aracı altın aldı. Altını 3 trilyon 563 milyar dolarla çip üreticisi NVIDIA ve 3 trilyon 389 milyar dolarlık değerle Apple takip etti. GÜMÜŞÜN ONS FİYATI BU YIL YÜZDE 27 YÜKSELDİ Toplam piyasa değeri bnakımından Bitcoin'in gerisine düşse de gümüş de aslında 2024'te yükseliş kaydetti. Gümüşün ons fiyatı bugün itibarıyla 30.2 dolardan işlem görüyor. Dolar bazında gümüş fiyatı 2024 genelinde yüzde 27 yükseldi. Böylece bu yıl yüzde 25.6 değer kazanan altını getiri bakımından geride bıraktı.