Beşiktaş deplasmanda kayıp!
Başakşehir ile golsüz berabere kalan Beşiktaş, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda 9 puanlık kayıp yaşadı.
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Beşiktaş, Galatasaray ve Kasımpaşa yenilgilerinin ardından Başakşehir deplasmanında da galibiyeti bulamadı.
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Kara Kartal böylece son 3 maçından 1 puan çıkarabilirken deplasmandaki kötü gidiş de sürdü.
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Siyah-beyazlılar bu sezon deplasmanda sadece Samsunspor ve Kayserispor'u yenerken, Trabzonspor, Gaziantep FK ve Başakşehir ile berabere kaldı.
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Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'a ise mağlup oldu.
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Beşiktaş bu sonuçlarla deplasmanda toplamda 9 puan kaybetti.
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Siyah-beyazlılar iç sahadaki tek puan kaybını ise Kasımpaşa yenilgisiyle yaşarken bu sezon toplamda 12 puan kaybetti.
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Beşiktaş üst üste kayıplarla lider Galatasaray'ın da 10 puan gerisine düştü.