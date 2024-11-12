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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş deplasmanda kayıp! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş deplasmanda kayıp!

        Başakşehir ile golsüz berabere kalan Beşiktaş, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda 9 puanlık kayıp yaşadı.

        Giriş: 12.11.2024 - 12:45 Güncelleme: 12.11.2024 - 12:45
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        • 1

          Beşiktaş, Galatasaray ve Kasımpaşa yenilgilerinin ardından Başakşehir deplasmanında da galibiyeti bulamadı.

        • 2

          Kara Kartal böylece son 3 maçından 1 puan çıkarabilirken deplasmandaki kötü gidiş de sürdü.

        • 3

          Siyah-beyazlılar bu sezon deplasmanda sadece Samsunspor ve Kayserispor'u yenerken, Trabzonspor, Gaziantep FK ve Başakşehir ile berabere kaldı.

        • 4

          Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'a ise mağlup oldu.

        • 5

          Beşiktaş bu sonuçlarla deplasmanda toplamda 9 puan kaybetti.

        • 6

          Siyah-beyazlılar iç sahadaki tek puan kaybını ise Kasımpaşa yenilgisiyle yaşarken bu sezon toplamda 12 puan kaybetti.

        • 7

          Beşiktaş üst üste kayıplarla lider Galatasaray'ın da 10 puan gerisine düştü.

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