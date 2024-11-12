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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla haberleri: İlknur'u sokakta öldürmüştü! İşte vahşeti nasıl tasarladığı | Son dakika haberleri

        İlknur'u sokakta öldürmüştü! Vahşeti nasıl tasarladığı ortaya çıktı!

        Muğla'da, sokakta kız arkadaşı 35 yaşındaki İlknur Çetin'i bıçakla öldüren 38 yaşındaki Ali İhsan Kaya için kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Kaya'nın cinayeti nasıl tasarladığı da iddianamede yer aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 14:02 Güncelleme: 12.11.2024 - 14:03
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        İlknur'u sokakta öldürmüştü! Vahşeti nasıl tasarladığı ortaya çıktı!
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        Muğla'da olay, 25 Nisan'da saat 09.00 sıralarında Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde meydana geldi. Ali İhsan Kaya (38) ile İlknur Çetin (35) arasında sokakta iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

        İLKNUR KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

        DHA'da yer alan habere göre tartışma sırasında Kaya, yanındaki bıçakla otel personeli olan Çetin'i bıçakladı. İki el, bilek, göğüs ve başına bıçak darbeleri alan Çetin, kanlar içinde yere yığıldı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

        Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin Ali İhsan Kaya olduğunu ve elektrikli bisikletle kaçtığını tespit etti. Ali İhsan Kaya, Atatürk Caddesi'nde polis ekipleri tarafından durdurulup, gözaltına alındı.

        ZANLININ BACAĞI ALÇIYA ALINDI

        Sağ bacağı aksayan Kaya, hastaneye götürüldü. Yapılan kontrolde Ali İhsan Kaya'nın bacağının kırık olduğu belirlenip, alçıya alındı.

        CİNAYETİN NEDENİ: KISKANÇLIK

        Polisteki ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söyleyen Ali İhsan Kaya, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        KIYAFETİNİ DEĞİŞTİRMİŞ

        Ali İhsan Kaya'nın cinayetin ardından kaldığı aparta girip, kıyafetini değiştirdikten sonra dışarıya çıktığı anlar da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. İddianamede, Ali İhsan Kaya'nın kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

        BIÇAĞI BİR HAFTA ÖNCE ALMIŞ

        İddianamede, Kaya'nın İlknur Çetin'i belli aralıklarla takip ettiği, olaydan bir hafta önce satın aldığı bıçakla çeşitli yerlerinden yaralayarak ölümüne sebebiyet verdiği anlatıldı. İddianamede, Adli Tıp raporunda da İlknur'un ölümünün kesici delici alet yaralanmasına bağlı iç organ ve büyük damar yaralanmasıyla gelişen iç kanama sonucu meydana geldiğinin belirtildiğine yer verildi.

        ÖLDÜRMEYİ TASARLADIĞI BIÇAKLA ORTAYA ÇIKTI

        Kaya'nın olay anından bir hafta kadar önce bıçağı satın alarak öldürmeyi tasarladığı, olay günü de bıçağı kontrol ederek yanına gidip, ölümüne sebebiyet verdiği de iddianamede yer buldu.

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        #Muğla
        #Son dakika haberler
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