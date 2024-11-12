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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep haberleri: 25 yaşındaki Elif'i sokakta öldürdü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        25 yaşındaki Elif'i sokakta öldürdü!

        Gaziantep'te, boşanma aşamasında olan bir çocuk annesi, 25 yaşındaki Elif Bal sokak ortasında, 27 yaşındaki eşi Kahraman Bal tarafından silahla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı daha sonra kendi hayatına da son verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 10:19 Güncelleme: 12.11.2024 - 13:17
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        25 yaşındaki Elif'i sokakta öldürdü!
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        Gaziantep'te olay, saat 08.00 sıralarında 29 Ekim Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir geçimsizlik yaşayıp boşanma aşamasında olan Kahraman (27) ile eşi Elif Bal (25), yürüdükleri Maaşkuyu Caddesi'nde tartışmaya başladı.

        ELİF'İ BAŞINDAN SİLAHLA VURDU

        DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi ile Kahraman Bal, üzerinde taşıdığı tabancayla Elif Bal'ın başına ateş etti.

        NAMLUYU KENDİSİNE DOĞRULTTU

        Elif Bal kanlar içerisinde yere yığılırken, Kahraman Bal bu kez aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bal çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. 1 çocuk sahibi Bal çiftinin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        "SEVDA YÜZÜNDEN ÖLMEK DE AYIP DEĞİL" PAYLAŞIMI

        Nizip Devlet Hastanesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan eşi Elif Bal'ı başından tabancayla vurup öldürdükten sonra kendi yaşamına son veren Kahraman Bal'ın, dün gece sosyal medya hesabından; Nazım Hikmet'in 'Tahir ile Zühre Meselesi' şiirinden, 'Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil' dizelerini paylaştığı görüldü.

        CENAZELERİ AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

        Çiftin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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        #gaziantep
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