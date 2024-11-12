Gaziantep'te olay, saat 08.00 sıralarında 29 Ekim Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir geçimsizlik yaşayıp boşanma aşamasında olan Kahraman (27) ile eşi Elif Bal (25), yürüdükleri Maaşkuyu Caddesi'nde tartışmaya başladı.

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ELİF'İ BAŞINDAN SİLAHLA VURDU DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi ile Kahraman Bal, üzerinde taşıdığı tabancayla Elif Bal'ın başına ateş etti.

NAMLUYU KENDİSİNE DOĞRULTTU Elif Bal kanlar içerisinde yere yığılırken, Kahraman Bal bu kez aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bal çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. 1 çocuk sahibi Bal çiftinin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

"SEVDA YÜZÜNDEN ÖLMEK DE AYIP DEĞİL" PAYLAŞIMI Nizip Devlet Hastanesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan eşi Elif Bal'ı başından tabancayla vurup öldürdükten sonra kendi yaşamına son veren Kahraman Bal'ın, dün gece sosyal medya hesabından; Nazım Hikmet'in 'Tahir ile Zühre Meselesi' şiirinden, 'Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil' dizelerini paylaştığı görüldü.

CENAZELERİ AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ Çiftin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.