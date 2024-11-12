Ahmet Necdet Sezer’in torunu silahın önüne geçti! Arkadaşının silah kullanmasını engellemeye çalıştı

Olay dün gece Beyoğlu’nda yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 10’ncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in avukat torunu Sabiha Sezer Kısacıkoğlu avukat arkadaşıyla birlikte yürürken iddiaya göre yanlarından bir motorcu grubu hızlı bir şekilde geçti. Bu sırada arkadaşı motorcu grubuna tepki gösterdi.

Avukat Özgün Karahan'ın tepkisinin ardından tartışma yaşandı. Grupta bulunanlar motordan indi ve tartışmaya devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine Kısacıkoğlu’nun arkadaşı Avukat Özgün Karahan ruhsatlı silahını çıkardı. Avukat elinde silahla grupla tartışmaya başladı.

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SEZER’İN TORUNU SİPER OLDU

Yaşananlar üzerine Ahmet Necdet Sezer’in avukat torunu Sabiha Sezer Kısacıkoğlu, silahlı meslektaşının önüne geçerek kavganın büyümemesi için çaba sarf etti. Kısacıkoğlu, arkadaşının silah kullanmasını engellemeye çalışırken tüm o anlar cep telefonuyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Her iki grup ifadeleri alınmak üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

MOTORCULAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Avukat Karahan'ın motorculardan şikayetçi olmadığı öğrenildi. Motorcu gençlerin ise Karahan’dan şikayetçi olduğu öğrenildi. Savcılık yaşanan olayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiği öğrenildi.