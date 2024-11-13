Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında önceki gece saatlerinde A.Ç. (17), henüz belirlenemeyen nedenle mutfaktan aldığı bıçakla, önce yatak odasında uyuyan annesi Nilay Çoban (41) ile babası Murat Çoban'ı (44) bıçakladı.

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AKRABALARINI DA BIÇAKLADI DHA'da yer alan habere göre ardından aynı binanın alt katındaki daireye inen A.Ç., burada da amcası Gürcan Çoban (42), yengesi Fatma Çoban (39) ile dedesi Celil Çoban'ı da bıçakla yaraladı.

5 KİŞİ AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairelere giren ekipler, yaralı 5 kişiyi ambulanslarla ildeki hastanelere kaldırdı.

ANNE HAYAT MÜCADELESİNİ KAYBETTİ Durumu ağır olan anne Nilay ÇO, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 4 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

KATİL ZANLISI EVLAT TUTUKLANDI Polis tarafından yakalanan A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ Hasan Orhan İlk ve Ortaokulu’nda müdür olarak görev yapan Nilay Çoban için Muratlı Turan Camii'nde dün cenaze töreni düzenlendi.

"ÇOK ÜZGÜNÜM İÇİM YANIYOR" Torununun bıçaklı saldırısında yaralanan ve hastanede tedavisi tamamlanan Celil Çoban da törene katıldı. Taziyeleri kabul eden ve büyük üzüntü yaşayan Celil Çoban, "Neden böyle oldu anlamadım. Çok üzgünüm, içim yanıyor" dedi. Nilay öğretmenin cenazesi daha sonra Muratla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DİĞERLERİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR A.Ç.'nin bıçakla yaraladığı babası Murat Çoban, amcası Gürcan Çoban ve yengesi Fatma Çoban'ın hastanede tedavileri sürüyor.

"BİR ERKEK BİR KADIN GÖRÜYORDUM" Annesini öldüren, babası, amcası, yengesi ve dedesini de yaraladıktan sonra tutuklanan A.Ç.'nin ifadesi ortaya çıktı. A.Ç.'nin ifadesinde, "Bir erkek, bir kadın görüyordum. Bunların biri beni iyi, biri kötü yönlendiriyordu. Böyle bir olay yapma niyetim yoktu.

"İÇİMDE YENEMEDİĞİM BİR KÖTÜLÜK VARDI" Olay gecesi saatlerce düşündüm ve bekledim. İçimde yenemediğim bir kötülük vardı. Önce annemi, yatak odasında yatan annemi, daha sonra diğer odada yatan babamı bıçakladım. "ONLARDAN BASKI GÖRÜYORDUM" Bağırış seslerinden aşağından yengemle amcam gelmişti, onları bıçakladım, dedemi de bıçakladım. Annem çok otoriterdi, onlardan baskı görüyordum. Sürekli olarak bir baskı yaşadığım için bu beni çok rahatsız ediyordu" dedi. Oğlu, okul müdürü olan anneyi uykusunda katletti! Haberi Görüntüle