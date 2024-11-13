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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Mehmet Ali Erbil ve Sertaç Ortaç'ın tutuklanma talebine ret | Son dakika haberleri

        Erbil ve Ortaç'ın tutuklanma talebine ret

        "Yasa dışı bahse teşvik" soruşturmasında savcılığın adli kontrol kararına itiraz ettiği Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın tutuklanmasına yönelik talep reddedildi.

        Giriş: 13.11.2024 - 11:52 Güncelleme: 13.11.2024 - 12:50
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        Erbil ve Ortaç'ın tutuklanma talebine ret
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

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        Nöbetçi 15. Asliye Ceza Mahkemesi, soruşturmayı yürüten savcılığın, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında verilen adli kontrol tedbirine itirazını değerlendirdi.

        Mahkeme, şüphelilerin tutuklanma taleplerinin reddine karar verdi.

        Bunun üzerine dosya yeniden Başsavcılığa gönderildi.

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        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

        Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları öne sürülen zanlılar arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Erbil ve Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmıştı.

        Zanlılardan 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmiş, Sefa Caner Sarıçam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12'si tutuklanmış, 2'sinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

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