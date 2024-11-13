Birlikte yaşadığı kadının evini bastı! Evdeki adam 3. kattan atladı!
İstanbul'da, 37 yaşındaki Cuma K., birlikte yaşadığı 34 yaşındaki Nevin B.'nin kendisini aldattığı düşünerek yaşadıkları eve elinde silahla geldi. Cuma K., kapıyı tekmelerken o sırada evde bulunan 44 yaşındaki Suat Araz kaçmak istedi ve 3. kattan aşağı düştü. Araz, olay yerinde can verdi
İstanbul'da olay, 6 Kasım Çarşamba günü, Esenyurt ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi 1549 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cuma K. (37) ile Nevin B. (34), 8 yıldır birlikte yaşıyordu.
EVE GERİ DÖNDÜ KAPIYI TEKMELEDİ
DHA'daki habere göre seyyar satıcılık yapan Cuma K. işe gitme bahanesiyle çıktığı eve kısa bir süre sonra elinde silahla geri döndü ve aldatıldığı gerekçesiyle kapıya defalarca tekme attı.
3. KATTAN KAÇMAK İSTEDİ BAHÇEYE DÜŞTÜ
Bu sırada evde bulunan Suat Araz (44), 3'üncü kattan kaçmak isterken bahçeye düştü. Cuma K., elinde silahla evdeki kişiyi ararken, Suat Araz'ın apartman boşluğunda hareketsiz yattığını gördü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Suat Araz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
ŞÜPHELİLER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şüpheliler Cuma K. ve Nevin B. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.