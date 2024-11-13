Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk milli maç arasında İtalya'ya gitti. Buruk'un, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'yla bir dizi görüşmede bulunacağı öğrenildi
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Milli maç arasına lider giren Galatasaray’da Okan Buruk İtalya’da…
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Takıma cumaya kadar izin veren başarılı teknik direktör önceki gün Çizme’ye uçtu.
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Buruk’un Sportif AŞ Başkan Vekillerinden Abdullah Kavukcu’yla transfer görüşmelerinde bulunacakları öğrenildi.
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Victor Osimhen için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, aracı menajer George Gardi ile fikir alışverişinde bulunacak.
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Diğer yandan Fernando Muslera’nın sezon sonu futbolu bırakma ihtimali için de çalışmalar sürüyor.
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Galatasaray daha önce Fransa ve İtalya’dan bazı kalecileri gündemine almıştı.
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Yine sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Paulo Dybala da Galatasaray’ın gündemine gelmişti.