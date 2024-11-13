Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        31
        Fenerbahçe
        FB
        26
        Samsunspor
        SAMS
        25
        ikas Eyüpspor
        EYP
        22
        Beşiktaş
        BJK
        21
        Göztepe
        GÖZ
        18
        Net Global Sivasspor
        SVS
        17
        Rams Başakşehir
        İBFK
        16
        Kasımpaşa
        KSM
        14
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        13
        Trabzonspor
        TS
        12
        Gaziantep FK
        GFK
        12
        Bellona Kayserispor
        KYS
        12
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        6
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan İtalya çıkarması! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk milli maç arasında İtalya'ya gitti. Buruk'un, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'yla bir dizi görüşmede bulunacağı öğrenildi

        Giriş: 13.11.2024 - 09:47 Güncelleme: 13.11.2024 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Milli maç arasına lider giren Galatasaray’da Okan Buruk İtalya’da…

        • 2

          Takıma cumaya kadar izin veren başarılı teknik direktör önceki gün Çizme’ye uçtu.

        • 3

          Buruk’un Sportif AŞ Başkan Vekillerinden Abdullah Kavukcu’yla transfer görüşmelerinde bulunacakları öğrenildi.

        • 4

          Victor Osimhen için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, aracı menajer George Gardi ile fikir alışverişinde bulunacak.

        • 5

          Diğer yandan Fernando Muslera’nın sezon sonu futbolu bırakma ihtimali için de çalışmalar sürüyor.

        • 6

          Galatasaray daha önce Fransa ve İtalya’dan bazı kalecileri gündemine almıştı.

        • 7

          Yine sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Paulo Dybala da Galatasaray’ın gündemine gelmişti.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar
        Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar
        Trump Eğitim Bakanlığı'nı kapatacak mı?
        Trump Eğitim Bakanlığı'nı kapatacak mı?
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        Yürek yakan kaza Hasret'i hayattan kopardı!
        Yürek yakan kaza Hasret'i hayattan kopardı!
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Birlikte yaşadığı kadının evini bastı! Evdeki adam 3. kattan atladı!
        Birlikte yaşadığı kadının evini bastı! Evdeki adam 3. kattan atladı!
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Müjde! Sağanak yağmur geliyor
        Müjde! Sağanak yağmur geliyor
        Kahreden ölüm! Genç balerin odasında ölü bulundu
        Kahreden ölüm! Genç balerin odasında ölü bulundu
        Çatalhöyük’ten Mayalara: Kayıp medeniyetler
        Çatalhöyük’ten Mayalara: Kayıp medeniyetler
        Rusya'da "çocuksuzluk" propagandası yapmak yasaklandı
        Rusya'da "çocuksuzluk" propagandası yapmak yasaklandı
        Özel sandıklarda emeklilik furyası
        Özel sandıklarda emeklilik furyası
        YSK'dan 'elektronik oy verme sistemi' iddialarına açıklama
        YSK'dan 'elektronik oy verme sistemi' iddialarına açıklama
        Ahmet Necdet Sezer’in torunu silahın önüne geçti!
        Ahmet Necdet Sezer’in torunu silahın önüne geçti!
        Ofisteki sızıntılar gündemde
        Ofisteki sızıntılar gündemde
        Montella için Roma iddiası!
        Montella için Roma iddiası!
        Habertürk Anasayfa