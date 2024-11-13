Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte hileli ürünler arasına giren marka ve ürünler
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini güncelledi. Koyun ve danada kıymada tek tırnaklı et, et dönerde dil eti ortaya çıkarken peynirde süt çıkmadı. Zincir marketlerde satılan balda taklit ve tağşiş viskide ise gıdada kullanımına izin verilmeyen alkol tespit edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.
Yeni listeye göre taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 747'ye sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısı 138'e yükseldi.
11-12 Kasım'da sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde toplam 6 marka taklit ve tağşiş yapılan gıdalarda ise toplam 10 marka bulunuyor.
Koyun ve danada kıymada tek tırnaklı et çıkması, peynirde süt çıkmaması, et dönerde dil eti çıkması, zeytinyağlarında ise zeytinyağı yerine tohum yağları kullanıldığı ortaya çıkarken zincir marketlerde de satılan bazı firmalara ait ballarda da taklit ve tağşiş tespit edildi. Ünlü bir markanın viskisinde ise gıdada kullanımına izin verilmeyen alkol tespitiyle birlikte hacmen alkol düşüklüğü olduğu ortaya çıktı.
İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi:
Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi:
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