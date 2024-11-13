Yürek yakan kaza Hasret'i hayattan kopardı!
Burdur'un Gölhisar ilçesinde, takla atan hafif ticari araçta bulunan üniversite öğrencisi, 21 yaşındaki Hasret Akbaş olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 3 kişiden, 19 yaşındaki Fatma S.U.'nun durumunun ciddi olduğu öğrenildi
Burdur'da kaza, Gölhisar-Çavdır kara yolu Yamadı köyü yakınlarında meydana geldi. Mustafa K. (21) idaresindeki hafif ticari araç, yoldan çıkarak takla attı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
DHA'daki habere göre kazada, araçtaki Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Hasret Akbaş (21) yaşamını yitirdi, sürücü Mustafa K. ile İrem M. (18) ve Fatma S.U. (19) yaralandı.
BİR GENCİN DURUMU AĞIR
Yaralılar, ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Fatma S.U., buradaki müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
MEMLEKETİNE UĞURLANDI
Morga kaldırılan Hasret Akbaş'ın cenazesi, memleketi Hakkari'de toprağa verilecek.