ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşen seçimlerde zafer elde eden eski ABD Başkanı ve ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın ekibi belli olmaya başlıyor. Trump'ın ekibinde, seçim kampanyası döneminde en büyük destekçisi olan dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın hangi konumda olacağı belli oldu.

Trump, Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Bakanlığını yöneteceğini açıkladı.

REKLAM advertisement1

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, söz konusu görevlendirmeye ilişkin yaptığı açıklamada, kısaltması "DOGE" olan bakanlığa Musk ve Ramaswamy'nin iş birliği yaparak liderlik edeceğini bildirdi. Ayrıca "DOGE" bakanlığı aynı zamanda Musk'ın kripto para biriminin de kısaltması.

"DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEMİŞ" Adına rağmen, bu departman bir kamu kurumu olmayacak. Trump yaptığı açıklamada, Musk ve Ramaswamy'nin Beyaz Saray'a "tavsiye ve rehberlik" sunmak için hükümet dışından çalışacaklarını ve Yönetim ve Bütçe Ofisi ile ortaklık kurarak "büyük ölçekli yapısal reformları yönlendirecek ve hükümete daha önce hiç görülmemiş girişimci bir yaklaşım yaratacaklarını" söyledi. Trump bunun hükümet sistemlerini şok edeceğini de sözlerine ekledi. Bunun zamanın "Manhattan Projesi" haline geleceğini belirten Trump, Cumhuriyetçi politikacıların çok uzun zamandır "DOGE" hedeflerinin hayalini kurduğunu ifade etti.

REKLAM Trump, "Elon ve Vivek'in federal bürokraside verimlilik ve aynı zamanda tüm Amerikalılar için hayatı daha iyi hale getirmek amacıyla değişiklikler yapmasını dört gözle bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu. Vivek Ramaswamy Diğer yandan Ramaswamy, geçen yıl Cumhuriyetçi Parti'den aday adaylığı için sahneye çıkan zengin bir biyoteknoloji girişimcisi. Yarıştan çekildikten sonra Trump'ı destekledi. Geçtiğimiz günlerde ABC'ye verdiği demeçte Trump'ın kabinesindeki olası roller hakkında "yüksek etkili görüşmeler" yaptığını söylemişti. "YILLIK 6,5 TRİLYON DOLARLIK İSRAF VE DOLANDIRICILIK ORTADAN KALKACAK" Yıllık 6,5 trilyon dolarlık hükümet harcamalarındaki büyük israf ve dolandırıcılığı ortadan kaldıracaklarını vurgulayan Trump, Musk ve Ramaswamy'nin ABD ekonomisini özgürleştirmek ve hükümeti insanlara karşı sorumlu kılmak için birlikte çalışacaklarını belirtti.

"ÜLKEYE BİR HEDİYE OLACAK" Trump, çalışmalarının en geç 4 Temmuz 2026'ya kadar tamamlanacağını kaydederek, Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzalanmasının 250. yıl dönümünde daha verimli ve daha az bürokrasiye sahip daha küçük bir hükümetin ülkeye bir "hediye" olacağını ifade etti. Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Musk da "Bu, sistemde ve hükümet israfına dahil olanlar arasında şok dalgaları yaratacak." ifadesini kullandı. MUSK'IN HÜKÜMET HARCAMALARINI 2 TRİLYON DOLAR AZALTMA HEDEFİ VAR Seçim döneminde Trump'ın en büyük destekçisi olan Musk, geçen ay yaptığı açıklamada, hükümet harcamalarını 2 trilyon dolar azaltma hedefi olduğunu söylemişti.

Department of Government Efficiency



The merch will be 🔥🔥🔥 — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2024 Musk, Trump'ın ekibindeki görevinin duyurulmasının ardından X hesabından bir paylaşımda bulundu. Musk, alev emojisi kullandığı mesajında verimliliğin artacağı mesajını verdi.