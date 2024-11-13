Yine üniversite öğrencisi! Yine kurye yine ölüm!
Burdur'da, hafif ticari araçla çarpışan motosikletli kurye, 20 yaşındaki Mehmet Aktaş, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Aktaş'ın, üniversite öğrencisi olduğu, cenazesinin memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine gönderileceği öğrenildi
Burdur, Merkez Özgür Mahallesi 1'inci Oto Tamirciler Sokak'ta dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada Ramazan Emre Ç. yönetimindeki hafif ticari araç ile Mehmet Aktaş (20) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
DHA'da yer alan habere göre ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Mehmet Aktaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
ÜNİVERSİTE 2. SINIF ÖĞRENCİSİYDİ
Hafif ticari aracın sürücüsü Ramazan Emre Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
MAKÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Mehmet Aktaş'ın cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine gönderilecek.