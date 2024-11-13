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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yine üniversite öğrencisi! Yine kurye yine ölüm | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Yine üniversite öğrencisi! Yine kurye yine ölüm!

        Burdur'da, hafif ticari araçla çarpışan motosikletli kurye, 20 yaşındaki Mehmet Aktaş, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Aktaş'ın, üniversite öğrencisi olduğu, cenazesinin memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine gönderileceği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 11:36 Güncelleme: 13.11.2024 - 13:03
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        Yine üniversite öğrencisi! Yine kurye yine ölüm!
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        Burdur, Merkez Özgür Mahallesi 1'inci Oto Tamirciler Sokak'ta dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada Ramazan Emre Ç. yönetimindeki hafif ticari araç ile Mehmet Aktaş (20) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        DHA'da yer alan habere göre ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Mehmet Aktaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        ÜNİVERSİTE 2. SINIF ÖĞRENCİSİYDİ

        Hafif ticari aracın sürücüsü Ramazan Emre Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        MAKÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Mehmet Aktaş'ın cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine gönderilecek.

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        #Burdur
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