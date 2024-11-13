Biri 20, diğeri 19 yaşında! Kapı kilitlerini kırdılar! İkisinin suç kaydı: 124!
İstanbul'da, kapı kilitlerini kırarak girdikleri evlerden 1 milyon TL'nin üzerinde ziynet eşyası çalan iki kadın hırsız, polis tarafından yakalandı. İkisinin sabıka kaydının 124 olduğu belirtilen şüphelilerin, hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi
İstanbul Pendik, Kurtköy mahallesinde 25 Eylül Çarşamba günü polise başvuran mağdur C.Ö., evinden 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarında bulunarak şikayetçi oldu.
POLİS KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEDİ
DHA'da yer alan habere göre olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis ekipleri güvenlik kameralarını izleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
BİRİ 19, DİĞERİ 20 YAŞINDA
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda iki kadın hırsız Yıldız E. (20) ile Nazar Ş.(19) polis tarafından yakalandı.
İKİSİNİN 124 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Şüphelilerin poliste çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerden Yıldız E.'nin 67, Nazar Ş.'nin ise 57 suç kaydı olduğu belirlendi.
780 BİN TL'LİK 2 SOYGUN DAHA
Polis soruşturmasında şüphelilerin ayrıca Pendik'te bir evden 700 bin lira, Kartal'da bir başka evden ise 80 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlendi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.