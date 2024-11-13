Borsada fiyatlama yanlış

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Trive Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Seyfullah Esen oldu. Enflasyon muhasebesi nedeniyle borsa şirketlerinin karları düşse de özsermayelerinin arttığını anlatan Esen, bu nedenle rasyoların düşük geldiğini belirterek "Borsada fiyatlamalar yanlış" diye konuştu. Bu yılın son ve 20025'in ilk çeyreğinden itibaren enflasyon muhasebesi ve yüksek faizin bozduğu bilançolarda iyileşmenin görüleceğini kaydeden Esen, bu durumun borsada satışa neden olan havayı tersine çevireceğini dile getirdi.

REKLAM advertisement1 EKONOMİK PROGRAM İŞLİYOR Hükümetin uyguladığı ekonomik programın enflasyon yavaş aşağı gelse de işlediğini ifade eden Esen, başta sıcak para akımı ile düzelen Merkez bankası rezervi ve kurdaki stabilite ile CDS'de görülen iyileşme olmak üzere gelişmelerin olumlu seyrettiğini, yakında faiz indirim sürecinin de başlaması ile artık borsa ve diğer yatırım araçlarında iyileşmelerin görüleceğini dile getirdi.

REKLAM PETROLDEKİ DÜŞÜŞ CARİ AÇIĞI OLUMLU ETKİLEYECEK Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinin de Türkiye piyasalarına olumlu yansıdığını ve bu sürecin devam edeceğini vurgulayan Esen, özellikle Trump'ın savaşları bitirme sözünün Türkiye'nin risk primine olumlu yansıyacağını petrol fiyatlarındaki gerilemenin de cari açığa olumlu yansıyacağını belirtti.