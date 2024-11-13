Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
TÜİK verilerine göre Ybu yıl yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37.2 oranında azalarak 19 bin 212 oldu. İşte yabancıların yılın ilk 10 ayında en fazla konut aldığı iller
Giriş: 13.11.2024 - 15:27 Güncelleme: 13.11.2024 - 15:27
- 1
Antalya
Satış adedi: 6 bin 740
- 2
İstanbul
Satış adedi: 6 bin 703
- 3
Mersin
Satış adedi: 1.692
-
- 4
Ankara
Satış adedi: 497
- 5
Yalova
Satış adedi: 468
- 6
Bursa
Satış adedi: 461
-
- 7
Kocaeli
Satış adedi: 344
- 8
Aydın
Satış adedi: 318
- 9
İzmir
Satış adedi: 308
-
- 10
Muğla
Satış adedi: 299
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ