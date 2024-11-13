Donald Trump duyurdu, Elon Musk yöneticisi oldu: Manhattan Projesi nedir?

ABD Başkanlık Seçimi'nin kazananı Donald Trump, en büyük destekçilerinden milyarder Elon Musk ve Cumhuriyetçi girişimci Viven Ramsways'in "Hükümet Verimliliği Bakanlığı", yani DOGE Bakanlığı'nın başına geçeceğini duyurdu.

Devlet bürokrasisini önemli ölçüde azaltmayı, federal hükümet çalışanları sayısını düşürmeyi, yıllık 6.5 trilyon dolarlık hükümet masrafını 4.5 trilyon dolar seviyesine düşürmeyi amaçlayan bu yeni kurum; 4 Temmuz 2026'ya kadar görev yapacak.

Donald Trump'a göre devlet içindeki israfı ve dolandırıcılıkları bitirecek olan bu reformist sistem, 'çağımızın Manhattan Projesi'.

Ancak Manhattan Projesi'nin insanlık için ne kadar yararlı olduğu üzerinden 80 yıl geçmesine rağmen hala tartışma konusu, etkileri de sürmekte.

Manhattan Projesi nedir?

I. ve II. Dünya Savaşı arasındaki gerilimli dönemin en önde gelen aktörlerinden Nazi Almanyası'nın nükleer silah keşfini tamamlama ihtimali, insanlığın efsanevi bilim insanlarından Albert Einstein başta olmak üzere birçok kişiyi endişelendirdi. Einstein ve iş arkadaşı Leo Szilard, II. Dünya Savaşı'nın başlangıç yılı olan 1939'da dönemin ABD Başkanı Roosevelt'e bir mektup yazarak Beyaz Saray'ı, Almanya'nın atom bombası geliştirme ihtimaline karşı uyardı.

Bu mektubun gölgesinde, ABD'nin Pearl Harbour baskınıyla Japonya'ya karşı birçok kayıp yaşamasının ardından Beyaz Saray yönetimi Almanya, Japonya ve İtalya'ya karşı savaşa girdi.

İşte Manhattan Projesi, 1942 yılında federal hükümetin emriyle nükleer silah üretmek için başlatılan gizli bilimsel çalışmanın adı. Projenin başındaki isimse her ne kadar ünlü olsa da Christopher Nolan'ın filmiyle ününe daha çok ün katan Oppenheimer.

REKLAM

Projenin çoğu ABD'nin New Mexico eyaletinde geçmesine rağmen isminin Manhattan olmasının sebebi ise ilk ofisin New York'un Manhattan semtinde olması.

Proje, ABD'nin en önem verdiği projeler arasında ilk sırada yer alıyor. O günün parasına göre 2 milyar dolar, bugünün parasına göre 28 milyar dolar harcandı. 130 bin insan istihdam edildi.

1942'de başlayan proje, üç yılın sonunda tüm dünyayı şok edecek ve gelecek 50 yılı etkisi altına alacak olan nükleer silahın yapımını tamamladı. Almanya'nın ve İtalya'nın teslim olduğu, dünyanın her yerinde müttefik devletlerin (ABD, Birleşik Krallık, Sovyetler Birliği) fiilen güçlü olduğu Ağustos 1945 tarihinde, Pasifik'teki tüm deniz gücünü kaybetmiş Japonya'ya atom bombası ile saldırı gerçekleştirildi. Hiroşima ve Nagazaki'de binlerce insan hayatını kaybetti.

Bombanın etkisi tüm dünyayı şoke etti. Öyle ki, bombanın yaratıcısı Oppenheimer bile dönemin Başkanı Truman'a "Ellerimde kan olduğunu hissediyorum" dedi.

Bombanın geliştirilmesi sırasında Oppenheimer kendisinin ve meslektaşlarının etik tereddütlerini gidermek için onlara, bilim insanları olarak silahın nasıl kullanılacağına dair kararlardan sorumlu olmadıklarını, sadece işlerini yapmakla yükümlü olduklarını söylemişti. Eğer varsa, kan politikacıların eline bulaşacaktı. Ancak bomba kullanıldıktan sonra Oppenheimer'ın bu konudaki fikirleri temelden sarsıldı. Savaş sonrası dönemde Atom Enerjisi Komisyonu'ndaki görevi sırasında, hidrojen bombası da dahil olmak üzere daha fazla silah geliştirilmesine karşı çıktı.

Yeni dünya düzeni, ABD'nin elindeki atom bombasının yıkıcılığının gölgesi altında şekillendi. İnsanlık 1990 yılına kadar iki kutbun, ABD ve Sovyetler Birliği'nin nükleer gerilimi altında savruldu. Soğuk Savaş dönemi, ABD'nin tüm diplomatik temaslarında 'cebindeki nükleer silahı' taşıdığı, Amerikan istisnacılığının, yani ABD'nin diğer uluslara kıyasla ayırt edici, benzersiz veya örnek teşkil edici olduğu inancının zirveye çıktığı dönem.