Sektörden konut satışı değerlendirmesi

Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,1 oranında artarak 165 bin 138 oldu. Böylelikle konut satışı 22 ayın zirvesi olarak kaydedildi. Sektör temsilcileri konut satış rakamlarını değerlendirdi.

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"YIL SONUNDA EN AZ 1.3 MİLYON GARANTİ"

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici: Yıl sonu satışlar geçen yılın (1 milyon 226 bin adet) altında kalmayacak, üstüne de çıkacaktır. Ekim ayı bunu net şekilde gösterdi. Geçen sene deprem baz etkisi vardı, satışların bu sene daha iyi olacağını düşüyoruz. Proje satışlarının artmasını istiyoruz, bunun için de faiz ibresinin aşağı dönmesi lazım. Günü kurtaran müdahalelerin değil, bir konut politikası, gayrimenkul ekosisteminin oluşması için kamu-STK-akademi birleşmemiz, bir masada bir araya gelmemiz gerek. Ortak akılla yeni yola yürümemiz gerek, bu tür iniş-çıkışlar sektörümüzü çok zor durumda bırakıyor. Günü birlik çözümlerle bir yere kadar götürebiliriz, günlük satışların iyi olması bizi mutlu etmiyor satışların sürdürülebilir olması gerek.

REKLAM "AVRUPA BİRİNCİLİĞİNİ ŞİMDİDEN GARANTİLEDİK" Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur: Konut satışları temmuzda %16, ağustosta %9,9, %37 artmıştı. Şimdi ekimde ise %76,1 arttı! En yüksek ekim ayı verisine ulaştık. 165 bin! Bu son 22 ayın da zirvesi. İkinci el konut satışı %66,5 arttı. 107 bini geçti. Sadece bu neredeyse bu sene ilk 6 ay rakamlarının hepsinin üstünde. İlk el satış ise 58 bine yaklaştı. Banka kredili satışların 21 binde kalması, piyasanın peşin veya üretici finansman seçenekleri ile döndüğünü gösteriyor. 2023-2020 arasındaki 8 yılda sadece banka kredili satış ortalamamız 423 bindi. 2024’te 10 ay itibariyle bu rakam 113 bin. Burada sektörde oluşacak bir teşviğin, faizlerde başlayacak indirimin sektöre yansımasını tahmin etmek zor değil. Ciddi bekleyen talep var, ev sahipliği yüzde 55’lere gerilemiş durumda. Bu tablonun değişmesi için yakalanan ivmenin daha da yukarı taşınması şart. Burada kamunun da faiz indirimleri ile beraber devreye alacağı teşvikler, özellikle evi olmayanları destekleyecek formüller rekorların daha dengeli bir görünüm göstermesini de sağlar. Avrupa’da Türkiye’nin rakipleri diyebileceğimiz İngiltere ve Fransa’da geçen sene birer milyon satılmıştı. 10 ayda 1 milyon 112 bine ulaştık. Şimdiden Avrupa konut pazarı liderliğini garantiledik.

"TALEPTE DURGUNLUK YOK, EKİM BUNU GÖSTERDİ" EgeYapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş: Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %76,1 oranında artarak 165 bin 138 oldu. Tarihin en yüksek ekim ayı rakamına ulaşıldı. Bugüne kadarki en yüksek ekim 2019’da yaklaşık 147 bindi. Bugün ise 165 bini aşarak rekor tazelendi. 165 binlik satışın 144 bini banka kredisiz satış. Yaklaşık 58 bini de sıfır konut satışı. Bunda, biriken talebin etkisi çok büyük. Konut fiyatlarında artış beklentisinin insanları harekete geçirdiğini düşünüyorum. Daha önce de vurguladığım gibi talepte asla bir durgunluk yok, satış ofislerimizde bunu hep hissettik. Sadece konut kredisine ulaşmak zor olduğu için üreticilerle veya kendi başlarına yatırımcılar formül üretmek için zaman kaybetti. Ancak son 3 ayda özellikle harekete geçtiklerini görüyoruz. Böyle giderse yılı 1,4 milyona yaklaşan bir satışla kapatacağız görünüyor.

"SATIŞLAR GÜÇLENİYOR, ERİŞİLEBİLİRLİĞİ DE GÜÇLENDİRMELİYİZ" Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal: Konut satışları temmuzda %16, ağustosta %9,9, eylülde %37 artmıştı. Ekimde ise %76,1 arttı! En yüksek ekim ayı verisine ulaştık. 165 bin! En yakın ekim 2019’da 146 bin civarındaydı. Bu ekimde neredeyse 2019 rakamını sadece banka kredisiz satış seçenekleri ile sağladık. Toplam satışın sadece 21 bini banka kredili satış ile gerçekleşti. Son 4 ayda yapılan konut satışı 567 bini geçti. 10 ay toplamında 1 milyon 112 bini geçtik. Kalan iki ayda sadece geçen yıl rakamları gerçekleşse bile 1,3 milyonu aşıyoruz. Bekleyen talepteki hareketlilik, ev almak için doğru zaman olduğunu bize gösteriyor. Bu ivmenin artarak devam edeceğini düşünüyorum. Toplam yıllık konut satışında 1,4 milyona yakın bir satışa ulaşacağız görünüyor. Bu yüzde 10’un üzerinde bir artış anlamına geliyor. Türkiye biliyorsunuz Avrupa’da konut pazarının lideri. OECD üyesi ülkeler arasında da Amerika’dan sonra en büyük pazar. Ancak ev sahipliği oranımız yüzde 55’lere doğru geriliyor. Bu Avrupa ortalamasının yüzde 15 altında. Bunu yukarı çıkarak formüllerin ülkemizde daha da gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Fuzul Topraktan gibi, aşamalı konut edindirme modeli gibi, alternatif konut edinim modelleri ile konut sahipliği oranını yukarıya artıracak yeni yaklaşımlar üzerinde çalışılması önemli gözüküyor.

"İPOTEKLİ SATIŞLARDA REKOR GELDİ, RÜZGAR TERSİNE DÖNÜYOR" Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt: Türkiye genelinde konut satışlarının ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,1 artış gösterdiğini görüyoruz. İpotekli konut satışlarındaki rekor artış ise son derece umut verici. Kredi kullanarak konut satın alanların oranı, ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 278,2 oranında artmış durumda. Konut satış rakamlarında rüzgarın tersine döndüğünü görüyoruz. Son dört aydır konut satışları yükselişe geçmiş durumda ve özellikle de kredili satışlardaki artış sevindirici bir durum. Kredi faizlerinin çok az miktar olsa da gerilemesi hemen piyasayı hareketlendirdi. Bu yılı da bu şekilde artan bir ivmeyle kapatacağız gibi görünüyor.