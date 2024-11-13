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        Haberler Ekonomi Kripto Para Bitcoin 90.000 doları aştı - Kripto Para Haberleri

        Bitcoin 90.000 doları aştı

        Bitcoin 2 kez aşmayı deneyip kıramadığı 90 bin dolar seviyesinin üçüncü denemede üzerine çıktı. Yeni zirvesini 91 bin doların da üzerine taşıdı. Kripto paraların toplam piyasa değeri de tarihte ilk kez 3 trilyon doları aştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 17:50 Güncelleme: 13.11.2024 - 17:58
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        Bitcoin 90.000 doları aştı
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        ABD'de Donald Trump'ın Başkanlık seçimlerinden zaferle ayrılmasıyla başlayan kripto para rallisi bugün de devam etti.

        Bitcoin pazartesi ve salı günleri 2 kez kıyısından döndüğü 90.000 dolar seviyesini üçüncü denemesinde aşmayı başardı. TSİ 17.52 itibarıyla dünyanın en büyük kripto para birimi günlük yüzde yüzde 6 değer kazanarak 91.656 dolara kadar çıktı. Daha sonra bir miktar düşüş yaşandı.

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        Bugünkü yükselişle beraber Bitcoin son 1 haftada yatırımcısına dolar bazında yüzde 24 kazandırmış oldu. Sabah saatlerinde kripto para piyasasında satışlar görülmüş ve Bitcoin 86 bin dolara gerilemişti. Ancak bu seviyeden gelen alımlarla yönünü yeniden yukarı çevirdi ve yeni tarihi zirvesini gördü.

        Böylece Bitcoin 2024 genelinde yüzde 117 değer kazanmış oldu.

        3 TRİLYON DOLAR AŞILDI

        Bunun yanında Coinmarketcap verilerine göre kripto paraların toplam piyasa değeri de tarihinde ilk kez 3 trilyon doların üzerine çıktı. Toplam piyasa değerinde son 1 haftada yaşanan yükseliş 810 milyar doları buldu.

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