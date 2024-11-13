Tarkan, Cem Yılmaz ile buluştu
Tarkan, Cem Yılmaz ile bir araya geldi. Megastar, paylaştığı fotoğraflara; "İyi geldik birbirimize" notunu düştü
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Tarkan, ünlü komedyen Cem Yılmaz ile buluştu.
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Megastar, buluşmaya dair fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
Tarkan; "Dün sevgili Cem ve dostlarla çok hoş sohbetli, tatlı bir akşam geçirdik. Ee biraz güldük, eğlendik de tabii:) İyi geldik birbirimize. Unutulmaz bir anı oldu" mesajını yazdı.
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Cem Yılmaz da; "Genç seslerden Tarkan ve ben. Bu çocuğa dikkat! İnanılmaz doğru adımlarla gümbür gümbür geliyor" şeklinde esprili bir yorum yaptı.
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