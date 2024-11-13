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        Haberler Magazin Tarkan, Cem Yılmaz ile buluştu: "İyi geldik birbirimize" - Magazin haberleri

        Tarkan, Cem Yılmaz ile buluştu

        Tarkan, Cem Yılmaz ile bir araya geldi. Megastar, paylaştığı fotoğraflara; "İyi geldik birbirimize" notunu düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 17:45 Güncelleme: 13.11.2024 - 20:25
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          Tarkan, ünlü komedyen Cem Yılmaz ile buluştu.

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          Megastar, buluşmaya dair fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
          Tarkan; "Dün sevgili Cem ve dostlarla çok hoş sohbetli, tatlı bir akşam geçirdik. Ee biraz güldük, eğlendik de tabii:) İyi geldik birbirimize. Unutulmaz bir anı oldu" mesajını yazdı.

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          Cem Yılmaz da; "Genç seslerden Tarkan ve ben. Bu çocuğa dikkat! İnanılmaz doğru adımlarla gümbür gümbür geliyor" şeklinde esprili bir yorum yaptı.

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