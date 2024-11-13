Megastar, buluşmaya dair fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Tarkan; "Dün sevgili Cem ve dostlarla çok hoş sohbetli, tatlı bir akşam geçirdik. Ee biraz güldük, eğlendik de tabii:) İyi geldik birbirimize. Unutulmaz bir anı oldu" mesajını yazdı.