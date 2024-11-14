İstanbul Küçükçekmece’deki evinden ayrılan ve 3 gündür kayıp olan 17 yaşındaki İnci Başaran'ın cesedi balıkçılar tarafından Menekşe deresinde bulundu.

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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI DHA'da yer alan habere göre Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlanan Başaran son yolculuğuna uğurlandı.

SİLİVRİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ Başaran'ın cenazesi Küçükçekmece merkez Fatih Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Silivri'ye götürüldü. Başaran'ın cenazesi Silivri Gümüşyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"HİÇBİR ZAMAN BÖYLE BİR ŞEY YAPMAZDI" Ağabey Mazlum Başaran, kız kardeşini her yerde aradıklarını belirterek, "Pazartesi günü saat 16.00'da evden çıkıp gidiyor evde kimse yokken. Evde ablası vardı sadece. Birkaç saat gelmiyor, hiçbir zaman böyle bir şey yapmazdı.

"2-3 GÜN ARAMA YAPILDI" Babamlar da olaydan şüphelenip karakola gidiyorlar. O gece aranmasına rağmen bir bilgi bulunamıyor haber de alınamıyor. 2-3 gün bu şekilde devam etti. Dün gece acı haberi aldık.

"OLAY YERİNE TEK GİTMİŞ" Olay yerine tek gitmiş. Polis ve savcı bu olayla ilgileniyor. Biz ve bütün yakınlarımız olabileceği her yeri aradık. Hiçbir yerde bulamadık. Bize cesedin 1.5 günden fazla suda kaldığı yönünde haber geldi.

"BOĞULMA VAR SUYA DÜŞÜYOR" Demek ki ilk gece oraya düşmüş olabilir. Boğulma var, suya düşüyor, çenesini kırıyor. Düştüğünden dolayı yaralanmalar olmuş" diye konuştu.