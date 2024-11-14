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        Haberler Gündem Politika Son dakika: İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması | Son dakika haberleri

        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması

        İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik usulsüz harcama soruşturması başlattı. Geçtiğimiz günlerde basın toplantısı düzenleyerek harcamalar hakkında açıklama yapan Mansur Yavaş, soruşturmalar hakkında, "Suçu olan varsa cezasını çekecektir" dedi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise "Muhtemel Cumhurbaşkanı adaylarının saf dışı bırakılmaya çalışıldığı bir süreçte böylesi operasyonlara boyun eğmeyeceğiz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 08:22 Güncelleme: 14.11.2024 - 08:22
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        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik usulsüz harcama soruşturması başlatıldı. Soruşturma gerekçesi olarak, bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddiaları gösterildi.

        İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri nezdinde bir kısım etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapıldığı iddiaları üzerine re’sen soruşturma başlattı.

        Borçlu belediyelere haciz geliyor
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        İBB’YE SORUŞTURMA

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialar hakkında İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak resen soruşturma başlattı.

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        İBB'ye usulsüz harcama soruşturması
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        Konu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Çeşitli haber siteleri ve sosyal paylaşım platformlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde bir kısım etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

        ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE DE SORUŞTURMA

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserlerle ilgili ihbarlar üzerine inceleme başlattı.

        ABB konserlerine inceleme
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        Gelen ihbarları dikkate alan Başsavcılık, Memurların Yargılanması Hakkında Kanunun uyarınca İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu’na müzekkere yazdı. Müzekkerede; konunun araştırılması istendi. Suç unsuru ve şüpheli tespiti yapılması halinde durumun Savcılığa bildirilmesi istendi.

        Savcılık ayrıca gelen şikayet dilekçelerini de detaylı inceleme için İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesini kararlaştırdı. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu, Savcılığın talebi üzerine ABB konserleri ile ilgili iddiaları müfettiş eliyle inceleyerek, rapor hazırlayacak. Savcılığın soruşturması ve rapor doğrultusunda şekillenecek.

        YAVAŞ: SUÇU OLAN VARSA CEZASINI ÇEKECEKTİR

        Konuyla ilgili olarak sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı:

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        "11 Kasım tarihinde konuyla ilgili basına açıklama yaptığım gün İçişleri Bakanlığı tarafından 2 mülkiye müfettişi konuyu incelemek üzere gönderilmiştir. Bu inceleme halen devam etmektedir. Yeni bir durum söz konusu değildir.

        Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Sözümüzün arkasındayız, suçu olan varsa cezasını çekecektir. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz."

        Tablolarla 'konser ücreti' açıklaması
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        CHP'Lİ MURAT EMİR: BOYUN EĞMEYECEĞİZ

        CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri'ne yönelik başlatılan soruşturmalar hakkında, "Biz kendi iç denetimlerimizi, teftiş kurullarımızı çalıştırıyoruz ve yargıya hesap vermekten bir an bile çekinmeyiz" dedi.

        CHP'li Emir, "Sayın Mansur Yavaş seçildikten sonra Teftiş Kurulu’nu çalıştırdı, Gökçek dönemi hakkında 100’e yakın suç duyurusunda bulundu, sadece 40 tanesinin kamu zararı 3 milyarı aşıyordu. Bir tanesini bile savcılık soruşturmaya değer bulmadı" ifadelerini kullandı.

        Murat Emir, "Yargının sopa olarak, belediye başkanlarımız üzerinden tehdit unsuru olarak kullanıldığı; yargı üzerinden Türk siyasetinin dizayn edilmeye yargı üzerinden muhtemel Cumhurbaşkanı adaylarının saf dışı bırakılmaya çalışıldığı bir süreçte böylesi operasyonlara boyun eğmeyeceğiz" dedi.

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