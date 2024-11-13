Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara Büyükşehir Belediyesinin mart ayında 4,5 milyar lira olan borcunun 7 ayda 8,4 milyar liraya ulaştığını söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu sürede borcunu ödemek için ne bir adım attığını ne de taksit başvurusu yaptığını belirten Bakan Işıkhan, borçlarını ödeme konusunda adım atmayan belediyelere yönelik haciz dahil işlem yapmak zorunda kalacaklarını ifade etti.

REKLAM advertisement1 Vedat Işıkhan, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki bakanlığının bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin soruları üzerine belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan prim borçları hakkında bilgi verdi. Bakan Işıkhan’ın verdiği bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 9,6 milyar, Ankara Büyükşehir’in 8,4 milyar, İstanbul Büyükşehir’in 5,9 milyar, Adana Büyükşehir’in 4,2 milyar, Şişli Belediyesi’nin 2,5 milyar lira borcu bulunuyor. Bakan Işıkhan, belediyelerin 96 milyar lira olan borcunun bugün 150 milyar liraya ulaştığını, bu borçların yüzde 67,5’inin CHP, yüzde 25’inin AK Parti, yüzde 3’ünün MHP, yüzde 2’sinin DEM ve yüzde 2,5’inin diğer belediyelere ait olduğunu belirtti.

İzmir, Şişli ve Bodrum Belediyelerinin borçların taksitlendirilmesi için başvuru yaptıklarını kaydeden Işıkhan, Ankara Büyükşehir Belediyesinin mart ayında 4,5 milyar lira olan borcunun bugün 8,4 milyar liraya ulaştığını söyledi. Işıkhan, Ankara Büyükşehir Belediyesinin borcunu ödemek için ne bir adım attığını ne de taksit başvurusu yaptığını belirterek, borçlarını ödemek için adım atmayan belediyelere yönelik haciz dahil işlem yapmak zorunda kalacaklarını ifade etti. İzmir Büyükşehir’e ait iki şirketin borçlarını 36 taksitte ödemek için başvuru yaptığı belirtildi.

Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “ABB’nin şu anda 8,4 milyar lira SGK borcu var.” İddiasında bulunmuştur.



Gerçek aşağıdaki gibi‼️



SGK SON DURUM BİLGİ NOTU (Toplam güncel borç 8 Milyar)



📌6183 sayılı kanunun 48/A… — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 13, 2024 REKLAM MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ Bakan Işıkhan'ın açıklamalarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabı X üzerinden bir açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şu ifadelere yer verdi: Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “ABB’nin şu anda 8,4 milyar lira SGK borcu var.” İddiasında bulunmuştur. Gerçek aşağıdaki gibi‼️

SGK SON DURUM BİLGİ NOTU (Toplam güncel borç 8 Milyar) 6183 sayılı kanunun 48/A maddesine göre zor durum talepli faizin silinerek taksit talebi dilekçeleri REDDEDİLDİ. 6183 sayılı kanunun 48’inci maddesine göre taksitlendirme talebi kabul edildi bu kapsamda Borcun %10 u peşinat olan 651 milyon ödendi. Borcun %50 teminat için arazi çalışması 2 ayrı çizelge ile Emlak dairesince SGK ya bildirildi fakat teminatlardaki tahdit ve hacizlerden dolayı SGK yönetim kurulu 1.2 milyar teminattan 80 milyonluk kısım hariç REDDEDİLDİ.

Son yapılan görüşmelerde ilgili kanunun 48’nci maddesi yerine dilekçe ile iptali ve karşılıklı rızaen anlaşma ile tüm şirketler için 250 milyon rızaen karşılıklı ödeme konusunda mutabık kalındı. BAKAN IŞIKHAN: BİZE ULAŞMIŞ BİR BAŞVURU YOK CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, toplantı devam ederken Ankara Büyükşehir Belediyesini aradığını ve kendisine, borcun ödenmesi konusunda anlaşma sağlandığının söylendiğini belirtti. Buna göre, 650 milyon TL’nin peşin ödenerek, aylık 250 milyon TL taksite bağlandığını, haciz olmaması konusunda anlaşmaya varıldığını belirterek, Bakan Işıkhan’a “Bu doğru mudur” diye sordu.

Bakan Işıkhan da “Bize ulaşmış resmi bir başvuru yok. Başvuru olursa oturur konuşuruz. Bizim niyetimiz borcu tehsil etmek” dedi.