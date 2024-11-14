Vahşet! Karısını kemerle boğarak öldürdü
Bursa'da Hakan B. adlı cani, karısı Özlem B.'yi kemerle boğarak öldürdü. Kan donduran cinayette katil zanlısı, çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu. Cani daha sonra ikna edilerek çatıdan indirildi ve gözaltına alındı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hakan B. (40), boşanma aşamasındaki eşi Özlem B.'yi (35) kemerle boğarak öldürdü. Evinin bulunduğu binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundu. Cani daha sonra ikna edilerek gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre olay, saat 07.30 sıralarında 3 katlı binanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Hakan B. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem B. arasında evde tartışma çıktı.
HAVA YATAĞI AÇTILAR
Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Hakan B., eşini kemerle boğarak öldürdü. Ardından binanın çatısına çıkan Hakan B., intihar edeceğini söyledi.
Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyeciler, binanın önünde hava yatağı açtı. Yaklaşık 2 saat çatıda kalan Hakan B., intihar girişiminden vazgeçtikten sonra polisler tarafından indirildi.
AA'da yer alan habere göre gözaltına alınan Hakan B, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kadının cansız bedeni ise hastane morguna gönderildi.