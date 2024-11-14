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        Haberler Gündem 3. Sayfa Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!

        Aydın'da, 18 yaşındaki Ahmet Hüdai Burak çıkan tartışmada, 46 yaşındaki babası Hüseyin Burak tarafından tornavida ile yüzünden ve boynundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan Burak'ın beyin ölümü gerçekleşirken, adliyeye sevk edilen babası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 08:51 Güncelleme: 14.11.2024 - 08:51
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        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
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        Aydın'ın İncirliova ilçesindeki Acarlar Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. Pazarda sebze-meyve satan Hüseyin Burak (46) ile oğlu Ahmet Hüdai Burak (18) arasında, henüz belirlenemeyen nedenle evlerinde tartışma çıktı.

        TORNAVİDAYLA BOYNUNDAN VE YÜZÜNDEN YARALADI

        DHA'da yer alan habere göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hüseyin Burak, eline geçirdiği tornavidayla oğlu Ahmet Hüdai Burak’ı yüz ve boynundan yaraladı.

        YARALI GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

        Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ahmet Hüdai Burak, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, olayın ardından Hüseyin Burak'ı gözaltına aldı.

        "KENDİMİ KORUMAK İSTERKEN OLDU"

        Hüseyin Burak, polisteki ifadesinde, psikolojik sıkıntıları olduğunu belirtip, "Olay günü oğlum Ahmet Hüdai Burak, aile fertlerine saldırdı. Boğuşma sırasında kendimi korumak isterken oğlum yaralandı" dedi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Burak tutuklandı.

        BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

        Öte yandan 2 gündür yoğun bakımda tutulan Ahmet Hüdai Burak'ın doktorların tüm çabasına karşın beyin ölümü gerçekleşti. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Organ ve Doku Nakli Birimi ekiplerinin Burak'ın organlarının bağışlanması için ailesiyle görüşeceği bildirildi.

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        #Aydın
        #Son dakika haberler
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