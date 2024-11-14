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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Jakobs'ta hedef Eyüpspor maçı! - Galatasaray Haberleri

        Jakobs'ta hedef Eyüpspor maçı!

        Galatasaray, Bodrum FK ve AZ maçlarında sakatlanan Ismail Jakobs'tan faydalanamayacak. Senegalli sol bek için hedef maç Eyüpspor müsabakası...

        Giriş: 14.11.2024 - 10:05 Güncelleme: 14.11.2024 - 10:05
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        • 1

          Milli ara öncesinde Ismail Jakobs’a kavuşan Galatasaray’ın sevinci kısa sürdü.

        • 2

          Samsunspor müsabakasına 11’de başlayan Senegalli sol bek oyuna devam edememişti.

        • 3

          Arka adalesinde bir sertleşme hisseden Jakobs milli takımdan affını istedi.

        • 4

          Çekilen MR sonucunda 25 yaşındaki sol bekin sağ ayak soleus kasında 3. derecede lezyon tespit edildi.

        • 5

          Galatasaray’da ikinci kez sakatlanan Jakobs’un tedavi süresi iki ila üç hafta arasında sürecek.

        • 6

          Senegalli sol bek bu süreçte oynanacak Bodrum FK ve AZ maçlarında forma giyemeyecek.

        • 7

          Galatasaray teknik ve sağlık heyetleri ise Jakobs’un bu maçlar öncesinde iyileşmesi halinde de riske etmeyi düşünmüyor.

        • 8

          Oyuncunun sakatlığa meyilli fizik yapısı nedeniyle risk en aza inmeden oynatmama düşüncesi hakim.

        • 9

          Jakobs’un 1 Aralık’taki Eyüpspor müsabakasıyla sahalara dönmesi planlanıyor.

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