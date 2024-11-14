Jakobs'ta hedef Eyüpspor maçı!
Galatasaray, Bodrum FK ve AZ maçlarında sakatlanan Ismail Jakobs'tan faydalanamayacak. Senegalli sol bek için hedef maç Eyüpspor müsabakası...
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Milli ara öncesinde Ismail Jakobs’a kavuşan Galatasaray’ın sevinci kısa sürdü.
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Samsunspor müsabakasına 11’de başlayan Senegalli sol bek oyuna devam edememişti.
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Arka adalesinde bir sertleşme hisseden Jakobs milli takımdan affını istedi.
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Çekilen MR sonucunda 25 yaşındaki sol bekin sağ ayak soleus kasında 3. derecede lezyon tespit edildi.
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Galatasaray’da ikinci kez sakatlanan Jakobs’un tedavi süresi iki ila üç hafta arasında sürecek.
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Senegalli sol bek bu süreçte oynanacak Bodrum FK ve AZ maçlarında forma giyemeyecek.
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Galatasaray teknik ve sağlık heyetleri ise Jakobs’un bu maçlar öncesinde iyileşmesi halinde de riske etmeyi düşünmüyor.
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Oyuncunun sakatlığa meyilli fizik yapısı nedeniyle risk en aza inmeden oynatmama düşüncesi hakim.
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Jakobs’un 1 Aralık’taki Eyüpspor müsabakasıyla sahalara dönmesi planlanıyor.
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