ODTÜ'lü öğrencilerden Hande Yener'e 'Onur Ödülü'

Hande Yener, haziran ayında; bahar şenlikleri iptal edilen Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya kayıtsız kalmamış, düzenlenen alternatif şenlikte ücret almadan sahneye çıkmıştı.

Hande Yener daha sonra, 'Zombi' isimli yeni şarkısını klibi için ODTÜ'lü öğrencilerle kamera karşısına geçmişti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenerek yılın enlerinin ödüllendirildiği Kristal Ağaç Ödül Töreni'nde Hande Yener, 'Pop Müziğin Kraliçesi Onur Ödülü'ne lâyık görüldü.

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"HER ZAMAN YANINIZDAYIM"

Hande Yener, duyduğu gururu şu sözlerle ifade etti: Ne kadar mutlu olduğumu tarif edemem. İyi ki varsınız. ODTÜ ile ortak noktamız bu memleketi çok sevmemiz. Ülkemizi aynı dili konuşarak, demokratik bir şekilde, Atatürk’ün izinden giderek aydınlatmak istememiz. 25 yıldır şarkı söylüyorum, her nesil benim için çok kıymetli, fakat bu son yetişen nesil bana çok değer verdi ve bunu bana çok fazla hissettirdi. Bu yıl mezuniyetinizde yine sizlerle olmak istiyorum. Ben ve ekibim hiçbir ücret talep etmiyoruz. Her zaman yanınızdayım.