Başhekim yardımcısını vuran sanıktan akla ziyan savunma!

Bursa'da olay, 31 Ocak'ta saat 17.00 sıralarında, merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Beşevler Mahallesi'nde meydana geldi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırganın Ali Aydın olduğunu, olayın ardından Kadir B.'nin (24) kullandığı otomobile binip uzaklaştığını belirleyerek, şüphelileri gözaltına aldı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinde, Kamuran Çatalkaya ile aralarında husumet bulunduğunu, olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini itiraf eden Ali Aydın, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, Kadir B. hakkında ise konutu terk etmeme şartıyla adli kontrol kararı verildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde doktor Kamuran Çatalkaya’nın, yolda yürürken, bir kişinin arkasından gelip ateş ettiği, bacaklarına isabet eden mermiler nedeniyle yere düştüğü, şüphelinin silahlı saldırının ardından koşup uzaklaştığı görüldü.

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YARGILAMA SÜRECİ BAŞLADI

Tutuklu sanık Ali Aydın’ın ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’, olay yerinden kaçtığı otomobili kullanan yeğeni tutuksuz sanık Kadir B.’nin ise ‘Kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme’den yargılanmasına başlandı.

"SAĞLIKÇILARA KARŞI ŞİDDET ÇOK ZARAR VERMEK İSTEMEDİM"

20 yıla kadar hapis cezası istemiyle, Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Ali Aydın, ifadesinde, Çatalkaya’yı, olaydan 3 gün önce, aralarındaki bir mesele nedeniyle babasına hakaret ettiği için dövmeye karar verdiğini söyleyerek, "Yeğenim Kadir B. ile Çatalkaya'nın, Gürsu ilçesinde çalıştığı hastaneye gittik. Sağlık çalışanlarına karşı şiddet çok olduğu için, kendisine zarar vermek istemedim.

"YARALAMA KARARI ALDIM"

Bir anlık karar değişimi ve silahın verdiği öz güvenle yaralama kararı aldım. Hastaneden çıkınca Nilüfer ilçesine kadar takip ettim. Eczaneye girdi, oradan çıkınca ateş ettim. Diz altına gelecek şekilde ateş ettim. 5 el sıktım, 4 mermi isabet ettiğini 1 gün sonra teslim olunca öğrendim” dedi.

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"HABERİM OLSA ENGELLERDİM"

'Konutu terk etmeme' şartıyla tutuksuz yargılanan Kadir B. ise olay günü Ali Aydın'ın kendisini aradığını, sonra da hastanenin önüne gidip beklediklerini anlattı. Ali Aydın’a sorduğu halde, kendisine herhangi bir bilgi vermediğini öne süren Kadir B., “Böyle bir olayın gerçekleştiğinden haberim olsa, babasını arar engellerdim, kendim de gitmezdim. Bir aracı takip ettik, sonra bana, 'Bir yere gidip geleceğim' dedi. Ben öncesinde silahı görmedim. Silah sesi geldi, sonra elinde silahla döndü. Yolda, 'Beni indir senin bir alakan yok' dedi” diye konuştu.

Tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, Ali Aydın'ın tutukluluğunun devamına karar verip, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.