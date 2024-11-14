Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutlu aile tablosu artık yok!
Ankara'da, tartıştığı eşi, 2 çocuk annesi Şükriye Karadeniz'i tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla, intihar girişiminde bulunan polis memuru Kenan Karadeniz, hastanede hayatını kaybetti. Aile yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu
Ankara'da olay, dün akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Baraj Mahallesi'ndeki polis lojmanlarında meydana geldi. Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Kenan Karadeniz ile eşi Şükriye Karadeniz arasında bilinmeyen nedenle evde tartışma çıktı.
EŞİNİ SİLAHLA VURDU
DHA'da yer alan habere göre büyüyen tartışmada Kenan Karadeniz, tabancayla eşi Şükriye Karadeniz'i vurdu.
NAMLUYU KENDİSİNE ÇEVİRDİ
2 çocuk annesi Şükran Karadeniz kanlar içerisinde yere yığılırken, Kenan Karadeniz, olaydan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
ANNE OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Şükran Karadeniz'in hayatını kaybettiği belirlendi.
POLİS MEMURU HASTANEDE CAN VERDİ
Ağır yaralanan Kenan Karadeniz, hastaneye kaldırıldı. Polis memuru Karadeniz da sabah saatlerinde hayatını kaybetti.