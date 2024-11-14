Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        31
        Fenerbahçe
        FB
        26
        Samsunspor
        SAMS
        25
        ikas Eyüpspor
        EYP
        22
        Beşiktaş
        BJK
        21
        Göztepe
        GÖZ
        18
        Net Global Sivasspor
        SVS
        17
        Rams Başakşehir
        İBFK
        16
        Kasımpaşa
        KSM
        14
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        13
        Trabzonspor
        TS
        12
        Gaziantep FK
        GFK
        12
        Bellona Kayserispor
        KYS
        12
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        6
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol İtalya Hakan Çalhanoğlu'na Manchester City talip! - Futbol Haberleri

        Hakan Çalhanoğlu'na Manchester City talip!

        İtalya Serie A'da Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na İngiliz devi Manchester City talip oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 12:08 Güncelleme: 14.11.2024 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Inter formasıyla İtalya Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde yıllardır başarılı bir performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

        • 2

          DE BRUYNE'NİN YERİNE HAKAN!

          İspanyol basınından Todofichajes'in haberine göre; Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, milli yıldızı kadrosuna katarak orta sahasını güçlendirmek istiyor.

        • 3

          Guardiola'nın, takımın yıldızı Kevin De Bruyne'nin son iki sezondur sürekli sakatlanması nedeniyle Hakan'ın transferini ısrarla istediği belirtildi.

        • 4

          45 MİLYON EURO

          Inter'in 30 yaşındaki futbolcu için 45 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği, İngiliz devinin ise bu ücreti ödemeye sıcak baktığı ifade edildi.

        • 5

          2024/25 sezonunda Çizme ekibi ile 12 maça çıkan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 4 gol kaydetti.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Hilal'i ayrıldıktan 1 yıl sonra öldürmüştü! Cinayet nedeni belli oldu!
        Hilal'i ayrıldıktan 1 yıl sonra öldürmüştü! Cinayet nedeni belli oldu!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        "Yasa dışı bahse teşvik" soruşturmasında yeni erişim engeli kararı
        "Yasa dışı bahse teşvik" soruşturmasında yeni erişim engeli kararı
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Evden çalışanlar, 24 dakika daha fazla uyuyor
        Evden çalışanlar, 24 dakika daha fazla uyuyor
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Gemi enkazına benzettiler! Dünyanın en büyüğü
        Gemi enkazına benzettiler! Dünyanın en büyüğü
        Başhekim yardımcısını vuran sanıktan akla ziyan savunma!
        Başhekim yardımcısını vuran sanıktan akla ziyan savunma!
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        110 yılın ilkleri
        110 yılın ilkleri
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        Çalhanoğlu'dan G.Saray sözleri!
        Çalhanoğlu'dan G.Saray sözleri!
        Bakan'dan EYT'nin maliyeti açıklaması
        Bakan'dan EYT'nin maliyeti açıklaması
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Habertürk Anasayfa