Hakan Çalhanoğlu'na Manchester City talip!
İtalya Serie A'da Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na İngiliz devi Manchester City talip oldu.
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Inter formasıyla İtalya Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde yıllardır başarılı bir performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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DE BRUYNE'NİN YERİNE HAKAN!
İspanyol basınından Todofichajes'in haberine göre; Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, milli yıldızı kadrosuna katarak orta sahasını güçlendirmek istiyor.
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Guardiola'nın, takımın yıldızı Kevin De Bruyne'nin son iki sezondur sürekli sakatlanması nedeniyle Hakan'ın transferini ısrarla istediği belirtildi.
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45 MİLYON EURO
Inter'in 30 yaşındaki futbolcu için 45 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği, İngiliz devinin ise bu ücreti ödemeye sıcak baktığı ifade edildi.
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2024/25 sezonunda Çizme ekibi ile 12 maça çıkan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 4 gol kaydetti.