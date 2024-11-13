Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray sözleri: Fırsat vardı!
UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımımız'da Hakan Çalhanoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu ve geçtiğimiz yıllarda Galatasaray'a transferinin neden gerçekleşmediğini anlattı.
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Kariyerini Inter'de sürdüren milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, TV 8.5'a açıklamalarda bulundu ve Galatasaray'a transferinin neden gerçekleşmediğine açıklık getirdi.
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"MİLLİ TAKIMDAKİ HEDEFİM..."
"Hedefim milli formayı en fazla giyen oyuncu olmak. Tugay Kerimoğlu'nu çok severim. Birlikte de zaman geçirdik. Bir futbolcu her zmaan rekorun peşinde olmak ister. Rüştü Ağabey'in rekorunu kırmak kolay olmayacak. Daha çok maç var. İnşallah nasip olur."
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"ŞAMPİYONLAR LİGİ ZOR OLDU"
"Şampiyonlar Ligi'ni kaybettiğimizde bizim için zor bir süreç oldu. O seneden sonra Inter'de şampiyon olup 2. yıldızı aldık. Şu anda iyi gidiyoruz. Önümüzdeki maçlar bizim için önemli olacak. Şampiyonlar Ligi'nde sistem çok değişti. Arda Güler kazandığı için mutlu oldum. Sonuç olarak kupayı bir Türk kazandı. İnşallah bize de nasip olur."
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"DİNLENME SÜREMİZ ÇOK AZ"
"Fikstür yoğunluğu bizi zorluyor. Çok fazla sakatlık yaşanıyor. Allah kimseye göstermesin. Dinlenme süremiz çok az. Böyle de sakatlıktan dönme süresi de uzuyor."
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"KENAN'A DİKKAT EDİN DEDİM"
"Ben Juventus maçından önce bizim oyunculara söyledim, "Kenan Yıldız'a nefes aldırmayın" dedim. Çok ciddiye almadılar sonra da maçı çeviren oyuncu oldu. Ben arkadaşlarıma maçın ardından "Ben size demiştim" dedim. İtalya'da aldığı değeri, onlara vermiş olduğu güveni, bunu yaşaması çok güzel bir şey. İtalya'da bize çok değer veriyorlar."
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"HER ZAMAN SORUMLULUK ALIRIM"
"Ben her zaman sorumluluk alırım. Hiçbir şeyden kaçmam. bir penaltı kaçırırsam bir daha gider atarım. Bu ego değil, kendime güvendiğim için böyleyim."
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"G.SARAY OLMADI ÇÜNKÜ..."
"Milan'da oynarken Türkiye'ye dönme fırsatım vardı ama o dönemde Galatasaray'da başkanlık seçimi vardı, olmadı. Şu an Inter'deyim. 2027'ye kadar sözleşmemi uzattım. İleride ne olur bilemiyorum. Bir şey söylemem yanlış olur. Ümitlendirmek istemiyorum."