Kasımpaşa'da Hakan Keleş dönemi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Sami Uğurlu'dan boşalan teknik direktörlük için Hakan Keleş ile anlaşıldığını açıkladı.

Lacivert-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Hakan Keleş ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Keleş’e ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." denildi.

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HAKAN KELEŞ Doğum tarihi/Yaş: 8 Ocak 1972 (52) Doğum yeri: Sakarya / Türkiye Antrenörlük lisansı: UEFA-Pro lisans Görev süresi: 0.84 Yıl Tercih edilen diziliş: 4-2-3-1 TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ Kulüp & Görev Göreve başlama Görevden ayrıldı Maç MBPO Konyaspor (Teknik Direktör) 23/24 (27 Eki 2023) 23/24 (11 Oca 2024) 12 1.25 Giresunspor (Teknik Direktör) 20/21 (10 Ağu 2020) 22/23 (2 May 2023) 110 1.43 Sivasspor (Teknik Direktör) 18/19 (19 Kas 2018) 18/19 (30 Haz 2019) 22 1.23 ---------------------- 2018 Sivasspor - Yardımcı Antrenör 2017 Sivasspor U21 - Yardımcı Antrenör 2017 Mersin İY - Yardımcı Antrenör 2015 Bucaspor - Yardımcı Antrenör 2014 Gaziantep BB - Yardımcı Antrenör 2014 Tatvan GB - Teknik Direktör 2012 Tatvan GB - Teknik Direktör 2011 Ankaragücü - Yardımcı Antrenör 2009 Giresunspor Alt. - Yardımcı Antrenör 2008 Ankaragücü Alt. - Yardımcı Antrenör REKLAM Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Hakan Keleş ile anlaşmaya varmıştır.



Teknik Direktörümüz Hakan Keleş’e ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz.



Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.



Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.



🔗 https://t.co/ocq6hI731W pic.twitter.com/KQsdpKNynk — Kasımpaşa (@kasimpasa) November 13, 2024 PERFORMANS BİLGİLERİ Maç G B M Goller Puan MBPO 146 56 34 56 200:207 202 1.38 Oyuncu olarak transfer geçmişi Bursaspor > Kayserispor > Şekerspor > Ankaragücü > Antalyaspor > Dardanelspor

HAKAN KELEŞ'İN KARİYERİ Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Hakan Keleş, futbolculuk kariyerinde 1994-2007 yılları arasında sırasıyla Edirnespor, Bursaspor, Kayserispor, Şekerspor, Ankaragücü, Antalyaspor ve Çanakkale Dardanelspor'da forma giydi. 1 Temmuz 2007'de futbolculuk kariyerini noktalayan Hakan Keleş, antrenörlüğe 25 Şubat 2008'de Ankaragücü altyapısında yardımcı antrenör olarak başladı. Daha sonra Giresunspor altyapısında yardımcı antrenörlük görevine getirilen Keleş, ardından Ankaragücü A takımında yardımcı antrenör oldu. Hakan Keleş ilk teknik direktörlük deneyimini ise Tatvan Gençlerbirliği'nde yaşadı. Hakan Keleş, Kasım 2018'e kadar sırasıyla Gaziantep BB, Bucaspor, Mersin İY, Sivasspor U21 ve Sivasspor'da yardımcı antrenörlük yaparken, 19 Kasım 2018'de Sivasspor'da teknik direktörlük görevine getirildi. REKLAM

GİRESUNSPOR'U SÜPER LİG'E ÇIKARDI Keleş, teknik dirkektörlük kariyerinin en parlak dönemini ise 2020-2023 yılları arasında görev yaptığı Giresunspor'da yaşadı ve Karadeniz ekibini Süper Lig'e çıkarmayı başardı. 52 yaşındaki teknik adam, son olarak Konyaspor'u çalıştırdı. 27 Ekim 2023 tarihinde yeşil-beyazlı kulübün başına getirilen Keleş, 11 Ocak 2024'te görevinden ayrıldı.