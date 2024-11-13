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        Haberler Gündem Son dakika haberleri: Yasa dışı bahiste 6 kişiye yakalama kararı

        Yasa dışı bahiste 6 kişiye yakalama kararı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahisin teşvik edenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mahkeme ayrıca, tutuklanan sosyal medya fenomenleri Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Yağmur Şifa Yaprak ile adli kontrol kararı ile serbest bırakılan Doğukan Demirtaş'ın sosyal medya hesapları kapatıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.11.2024 - 18:04 Güncelleme: 13.11.2024 - 19:58
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        Yasa dışı bahiste 6 kişiye yakalama kararı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis sitelerinin teşvik edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aralarında sanatçı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, yaklaşık 19 milyon takipçisi olan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ında aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Erbil ve Ortaç, 'Ev Hapsi' kararı ile serbest bırakılırken aralarında İbrahim Yılmaz'ında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

        8 sosyal medya fenomenine erişim engeli
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        6 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

        Soruşturma kapsamında yapılan operasyon sırasında yurt dışında oldukları belirlenen sosyal medya fenomenleri Aydoğan Duru, Ramiz Nurçin, Umut Karahan ve Batuhan Kesgin hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mahkeme kararıyla sosyal medya hesapları da kapatıldı. Soruşturma kapsamında ayrıca; Mehmetali Erbil ve Serdar Ortaç'ı Malta'ya götüren ve teşvik videosunda birlikte yayın yapan Cenk Pekkan ve Ünal Orhan hakkında yakalama kararı çıkartılması talep edildi. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan sosyal medya fenomenleri Muzaffer Zorbey Erkoçlar ve Yağmur Şifa Yaprak ile adli kontrol kararı verilen Doğukan Demirtaş'ın sosyal medya hesaplarıda kapatıldı.

        HESAPLARA ERİŞİM ENGELİ

        Savcılık yurt dışında oldukları tespit edilen 4 sosyal medya fenomeni ile Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ı Malta'ya götüren Cenk Pekkan ve Ünal Oran hakkında yakalama kararı çıkarttı. Ayrıca soruşturma kapsamında tutuklanan İbrahim Yılmaz ile yurt dışındaki 4 sosyal medya fenomeninin sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirildi.

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