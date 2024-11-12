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        Haberler Gündem 8 sosyal medya fenomenine erişim engeli

        8 sosyal medya fenomenine erişim engeli

        Ünlülere yasa dışı bahis soruşturmasında 8 sosyal medya fenomeninin hesaplarına erişim engeli getirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 18:39 Güncelleme: 12.11.2024 - 19:11
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        8 sosyal medya fenomenine erişim engeli
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        İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin soruşturmayı yürüten savcılık, 8 şüpheli fenomenin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin, ünlülerin ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde 8 fenomenin sosyal medya hesabına erişim engeli geldi.

        Ayrıntılar gelecek...

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