Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler BBC Sağlık Evden çalışanlar, her gün '24 dakika daha fazla uyuyor'

        Evden çalışanlar, her gün '24 dakika daha fazla uyuyor'

        İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre evden çalışan kişiler her gün, ofise giden çalışanlardan 24 dakika daha fazla uyuyor

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 14.11.2024 - 11:06 Güncelleme: 14.11.2024 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evden çalışanlar, 24 dakika daha fazla uyuyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBC TÜRKÇE
        BBC TÜRKÇE HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        evden çalışan Getty Images

        İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre evden çalışan kişiler, ofise giden çalışanlardan 24 dakika daha fazla uyuyabiliyor.

        İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan araştırmaya göre, evden çalışan kişiler işyerine gitmek için harcayacakları süreyi her gün 24 dakika daha fazla “uyku ve dinlenme” ile değerlendirebiliyor.

        Bu kişiler aynı zamanda, egzersiz gibi başka aktivitelere de 15 dakika daha fazla zaman ayırabiliyor.

        Araştırma, evden çalışan kişilerin, işe gidiş süresinden tasarruf ederek her gün ortalama bir saat kazandıklarını gösteriyor.

        REKLAM

        Ofisten çalışan kişiler, evden çalışanlara göre, her gün yolda 56 dakika daha fazla zaman geçiriyor.

        Günde en az yedi saat çalışan kişilerle yapılan araştırma, evden çalışan kişilerin ofis çalışanlarına kıyasla her gün 10 dakika daha az çalıştıklarını da gösteriyor.

        Ancak ONS, veri seti yeterince detaylı olmadığı için bu tahminin mutlak kabul edilemeyeceğini açıkladı.

        evden çalışan Getty Images

        Araştırmaya katılan çalışanlar genel düzenlerine göre değil, araştırmaya katıldıkları gün nerede çalıştıklarına göre sınıflandırıldı.

        Başka bir araştırma ise işverenlerin, evden çalışma seçeneği sunmasının başlıca sebebinin çalışanların sağlık ve refahı olduğunu gösteriyor.

        Ancak birçok şirket de son zamanlarda evden çalışma imkanlarını kısıtlıyor.

        REKLAM

        Koronavirüs salgınının sonundan beri yalnızca evden çalışmak gitgide daha az yaygın hale geliyor.

        İngiltere’deki süpermarket zinciri Asda bu ay, şirketin yeniden yapılandırılması kapsamında hibrit çalışmaya artık izin verilmeyeceğini açıkladı.

        Bu şirketin evden çalışmayı bitireceği anlamına geliyor.

        Amazon da Ocak ayından itibaren bütün çalışanların her gün ofise gelmesini zorunlu kılacağını duyurdu.

        • İngiltere'de evden çalışma norm haline geliyor
        • Uzaktan çalışma eşitsizlik konusunda neleri gösteriyor?
        • Uzaktan çalışma döneminin sonu: Ofise geri dönüş ve kaybedilecek özgürlükler
        • Airbnb 15 bin elemanının istedikleri yerden çalışabileceğini açıkladı
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Başhekim yardımcısını vuran sanıktan akla ziyan savunma!
        Başhekim yardımcısını vuran sanıktan akla ziyan savunma!
        Hasret'in öldüğü kazada sır perdesi aralandı!
        Hasret'in öldüğü kazada sır perdesi aralandı!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        110 yılın ilkleri
        110 yılın ilkleri
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        İranlı 3 kardeş ölü bulunmuştu! 9 sayfalık not toplu ölümü aydınlattı!
        İranlı 3 kardeş ölü bulunmuştu! 9 sayfalık not toplu ölümü aydınlattı!
        Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı
        Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı
        Çalhanoğlu'dan G.Saray sözleri!
        Çalhanoğlu'dan G.Saray sözleri!
        Anne ve çocuğa İETT otobüsü çarptı! 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
        Anne ve çocuğa İETT otobüsü çarptı! 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
        Bakan'dan EYT'nin maliyeti açıklaması
        Bakan'dan EYT'nin maliyeti açıklaması
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Habertürk Anasayfa