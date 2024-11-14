21 yaşında üniversite öğrencisiydi! Alkollü sürücü hayatını aldı!
Burdur'da, takla atan hafif ticari araçta bulunan üniversite öğrencisi, 21 yaşındaki Hasret Akbaş olay yerinde can verdi. Kazada aracın sürücüsü Mustafa K.'nin alkollü olduğu belirlendi. 1.14 promil alkollü olduğu tespit edilen Mustafa K.'nin Gölhisar'daki hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi
Burdur'da kaza, Gölhisar-Çavdır kara yolu Yamadı köyü yakınlarında meydana geldi. Mustafa K. (21) idaresindeki hafif ticari araç, yoldan çıkarak takla attı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
DHA'daki habere göre kazada, araçtaki Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Hasret Akbaş (21) yaşamını yitirdi, sürücü Mustafa K. ile İrem M. (18) ve Fatma S.U. (19) yaralandı.
BİR GENCİN DURUMU AĞIR
Yaralılar, ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Fatma S.U., buradaki müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Kazada takla atan hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa K.'nin alkollü olduğu belirlendi. 1.14 promil alkollü (yasal sınır 0.50) olduğu tespit edilen Mustafa K.'nin Gölhisar'daki hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
CENAZESİ HAKKARİ'YE GÖNDERİLDİ
Aynı kazada yaralanan Fatma S.U.'nun hastanede tedavisinin Burdur'da sürdüğü, İrem M.'nin ise taburcu edildiği belirtildi. Hasret Akbaş'ın (21) cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Hakkari'ye gönderildi.