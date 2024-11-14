Anne ve çocuğa İETT otobüsü çarptı! 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

İstanbul'da, kaza dün saat: 18.30 sıralarında Sancaktepe'deki Mevlana Mahallesi, Veysel Karani Caddesi ile Atatürk Caddesi kesişiminde meydana geldi.

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İKİSİ DE OTOBÜSÜN ALTINDA KALDI AA'da yer alan habere göre İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kadın ile 3 yaşındaki kızına çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve kızı otobüsün altında kaldı.

OTOBÜSÜN ALTINDAN ÇIKARTILDILAR İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve çocuğu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otobüsün altından çıkarıldı.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 3 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan anne ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI Polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı. Çocuğun cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI Bu arada kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün anne ve çocuğuna çarptıktan sonra durması, çevredeki vatandaşların olay yerine koşturmaları yer alıyor.