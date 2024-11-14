Anne ve çocuğa İETT otobüsü çarptı! 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
İstanbul Sancaktepe'de, İETT otobüsü anne ile 3 yaşındaki kızına çarptı. Küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, otobüs sürücüsü gözaltına alındı. Feci kaza kameraya da yansıdı
İstanbul'da, kaza dün saat: 18.30 sıralarında Sancaktepe'deki Mevlana Mahallesi, Veysel Karani Caddesi ile Atatürk Caddesi kesişiminde meydana geldi.
İKİSİ DE OTOBÜSÜN ALTINDA KALDI
AA'da yer alan habere göre İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kadın ile 3 yaşındaki kızına çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve kızı otobüsün altında kaldı.
OTOBÜSÜN ALTINDAN ÇIKARTILDILAR
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve çocuğu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otobüsün altından çıkarıldı.
3 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 3 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan anne ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı. Çocuğun cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Bu arada kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün anne ve çocuğuna çarptıktan sonra durması, çevredeki vatandaşların olay yerine koşturmaları yer alıyor.