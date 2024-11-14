Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan, Rapçi L - Gante ile ilişki yaşayan Wanda Nara hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basını, Nara'nın hamile olduğunu öne sürdü. Ünlü yıldızdan yanıt gecikmedi
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Çalkantılı evlilikleriyle sık sık gündeme gelen Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında yaşananlar, Nara'nın daha boşanmadan Rapçi L - Gante aşk yaşamaya başlamasıyla başka bir boyuta evrilmişti.
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Yaklaşık iki haftadır Arjantin'de rapçi L-Gante ile samimi görüntüler veren Wanda Nara hakkında hemen hemen her gün yeni bir iddiaya ortaya atılıyor.
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Arjantin basınındaki yeni iddiaya göre; Wanda Nara, Rapçi L - Gante’den 3 aylık hamile ve bir erkek bebek bekliyor. İddianın devamında ise Mauro Icardi’nin ayrılığa ikna olmasının nedeninin de Nara'nın hamileliği olduğu yer alıyor.
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Ancak Wanda Nara, bu iddiayı sosyal medya üzerinden kesin bir dille yalanladı.
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"BENİ DEĞİL, GALATASARAY'INI TERCİH ETTİ"
Çiftin ayrılık nedeni, Wanda Nara'nın Arjantin'de bir televizyon programına katılarak yaptığı açıklamayla netleşmişti.
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Wanda Nara, Icardi'nin Galatasaray’ı kendisine tercih ettiğini belirterek; "Icardi'yi transfer döneminde Arjantin'e götürmek istedim ama gelmedi, Galatasaray'ını bana tercih etti" demişti.
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Wanda Nara, sunuculuğunu yaptığı programa sevgilisi L - Gante'yi de davet etti.
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Wanda Nara, yarışmacılardan birinin ödül olarak L - Gante'yi öpmesine izin verdi.