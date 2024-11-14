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        Haberler Magazin Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması - Magazin haberleri

        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması

        Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan, Rapçi L - Gante ile ilişki yaşayan Wanda Nara hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basını, Nara'nın hamile olduğunu öne sürdü. Ünlü yıldızdan yanıt gecikmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 09:42 Güncelleme: 14.11.2024 - 10:06
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          Çalkantılı evlilikleriyle sık sık gündeme gelen Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında yaşananlar, Nara'nın daha boşanmadan Rapçi L - Gante aşk yaşamaya başlamasıyla başka bir boyuta evrilmişti.

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          Yaklaşık iki haftadır Arjantin'de rapçi L-Gante ile samimi görüntüler veren Wanda Nara hakkında hemen hemen her gün yeni bir iddiaya ortaya atılıyor.

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          Arjantin basınındaki yeni iddiaya göre; Wanda Nara, Rapçi L - Gante’den 3 aylık hamile ve bir erkek bebek bekliyor. İddianın devamında ise Mauro Icardi’nin ayrılığa ikna olmasının nedeninin de Nara'nın hamileliği olduğu yer alıyor.

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          Ancak Wanda Nara, bu iddiayı sosyal medya üzerinden kesin bir dille yalanladı.

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          "BENİ DEĞİL, GALATASARAY'INI TERCİH ETTİ"

          Çiftin ayrılık nedeni, Wanda Nara'nın Arjantin'de bir televizyon programına katılarak yaptığı açıklamayla netleşmişti.

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          Wanda Nara, Icardi'nin Galatasaray’ı kendisine tercih ettiğini belirterek; "Icardi'yi transfer döneminde Arjantin'e götürmek istedim ama gelmedi, Galatasaray'ını bana tercih etti" demişti.

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          Wanda Nara, sunuculuğunu yaptığı programa sevgilisi L - Gante'yi de davet etti.

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          Wanda Nara, yarışmacılardan birinin ödül olarak L - Gante'yi öpmesine izin verdi.

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