Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması

Arjantin basınındaki yeni iddiaya göre; Wanda Nara, Rapçi L - Gante’den 3 aylık hamile ve bir erkek bebek bekliyor. İddianın devamında ise Mauro Icardi’nin ayrılığa ikna olmasının nedeninin de Nara'nın hamileliği olduğu yer alıyor.