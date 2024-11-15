Fransa-İsrail maçında İsrailli taraftarlar kavga çıkardı
Fransa - İsrail maçının öncesinde Fransız taraftarlar, İsrail milli marşını ıslıkla tepki gösterdi. Daha sonra iki takım taraftarları arasında kavga çıktı
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Fransa'nın başkenti Paris'teki Fransa-İsrail futbol karşılaşması sırasında İsrailli taraftarlar kavga çıkardı.
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Sosyal medyadaki görüntülere göre, Paris'in banliyösü Saint-Denis'teki Stade de France'ta oynanan Fransa-İsrail futbol maçında İsrailli taraftarlar olay çıkardı. Tribünlerdeki İsrailli taraftarlar, bazı Fransız taraftarları darbetti.
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FİLİSTİN DESTEKÇİLERİNDEN TEPKİ
Filistin destekçileri, bu akşam yerel saat ile 20.45te başlayan Fransa-İsrail karşılaşmasının düzenleneceği Parisin banliyösü Saint-Deniste bir araya geldi.
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Halk Cephesi Meydanında yapılan gösteride, eylemciler Filistin bayraklarıyla, "Soykırımı durdurun", "Soykırımla oynamıyoruz" ve "Gazzede ölenlerin yüzde 70i kadın ve çocuk" yazılı pankart taşıdı.
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"Yaşasın Filistin halkının mücadelesi", "Paristen Gazzeye direniş" ve "Özgür Filistin" sloganları atan göstericiler, İsrailin Gazzedeki saldırıları devam ederken Fransız yetkililerin, Fransa-İsrail maçının oynanmasına izin vermesine tepki gösterdi.
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"Kudüsün Mahkumu" kitabının yazarı Filistin asıllı Fransız avukat Salah Hamouri gösteride yaptığı konuşmada, "soykırımcı İsrail devletinin futbol takımının" bu akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macronun desteğiyle Parise geldiğini belirtti.
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Hamouri, Macron, eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Nicolas Sarkozynin bu akşamki maça katılacağını hatırlatarak, "(Fransız cumhurbaşkanlarının) Bu akşam statta yer almaları, Fransanın (Gazzede) devam etmekte olan soykırıma suç ortaklığının bir parçasıdır." diye konuştu.
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Fransanın İsrailin Gazzeye yönelik saldırıları kapsamındaki "suç ortaklığını" sona erdirmesini isteyen Hamouri, "İşgalci İsrail devleti her alanda izole edilmeli." dedi. Hamouri, İsraile diplomatik, kültürel, askeri alanda ambargo uygulanması çağrısında bulundu.
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Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili Milletvekili Eric Coquerel de ülkesinin Fransa-İsrail maçından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.
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Gösteriye katılan eylemcilerin bir kısmı, Halk Cephesi Meydanından hareket ederek kentin sokaklarında yürümek üzere kortej oluşturdu. Polis ekipleri ise kortejin ilerlemesini engellemeye çalıştı.
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YOĞUN GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI
Fransa’da Filistin destekçilerinin, Saint-Deniste yer alan Stade de Francetaki Fransa-İsrail maçına yönelik tepkileri haftalardır devam ediyor.
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Filistin destekçileri, son haftalarda yaptıkları eylemler kapsamında, maçın iptal edilmesini, Fransız taraftarların maçı boykot etmesini ve Fransa milli takımında forma giyen futbolcuların karşılaşmada oynamayı reddetmesi çağrısında bulunmuştu.
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Fransız yetkililer, Hollandanın başkenti Amsterdamda UEFA Avrupa Liginde 7 Kasımda yapılan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde ve sırasında yaşananların ardından, maç kapsamında yoğun güvenlik tedbirleri alma yoluna gitti.
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Maçın oynandığı stadın etrafında güvenlik alanı oluşturan polis, bu alana yaklaşanları kontrole tabi tuttu. Taraftarların stada çanta ve şişeyle gelmemeleri talep edilirken, yerel saatle 15.30da stadın çevresindeki dükkanlar kepenk kapattı.
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Başkent Pariste ve Saint-Denis’te toplam 4 bin polis ve jandarma yanı sıra 1400 stat çalışanı görevlendirildi. Bu maç için görevlendirilen güvenlik gücü sayısı, aynı statta 80 bin taraftarla oynanan yüksek gerilimli Paris Saint Germain (PSG) ve Olimpik Marsilya maçlarının iki katını oluşturuyor. Öte yandan, taraftarların, maç sahasına yakın tribünlerde oturması ve stada Filistin bayrakları getirmesi yasaklandı.
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