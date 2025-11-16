Habertürk
        Fenerbahçe'yi Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!

        Fenerbahçe'yi Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!

        UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında 27 Kasım Perşembe günü Ferencvaros'u ağırlayacak temsilcimiz Fenerbahçe, bu mücadeleye 3 orta saha oyuncusundan yoksun çıkacak.

        Habertürk
        Giriş: 16.11.2025 - 12:28 Güncelleme: 16.11.2025 - 12:28
        • 1

          UEFA Avrupa Ligi 5. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe, Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek.

        • 2

          İlk 8 yolunda büyük öneme sahip olan bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilere bir kötü haber de Sebastian Szymanski'den geldi.

        • 3

          2026 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında Polonya sahasında Hollanda ile 1-1 berabere kalırken; mücadeleye ilk 11'de başlayan Sebastian Szymanski, 13. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi.

        • 4

          Polonya Milli Takım Teknik Direktörü Jan Urban, mücadelenin ardından 26 yaşındaki futbolcunun adductor longus kasında yırtık olduğunu ve Malta maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

        • 5

          FERENCVAROS MAÇINDA YOK!

          Polonyalı futbolcunun 23 Kasım'da Süper Lig'de Çaykur Rizespor maçında ve 27 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros maçında forma giymesi beklenmiyor.

        • 6

          3 FUTBOLCUDAN YOKSUN ÇIKACAK!

          27 Kasım Perşembe günü Ferencvaros'la karşılaşacak temsilcimiz Fenerbahçe, sarı kart cezalıları Fred ve İsmail Yüksek ile sakatlığı bulunan Sebastian Szymanski'den yoksun çıkacak.

        • 7

          Sebastian Szymanski bu sezon F.Bahçe'de 20 maça çıkarken 948 dakika sahada kaldı ve 2 gol - 2 asistlik performans sergiledi.

        • 8
