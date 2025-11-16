Son dakika: İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi! Otelde kalan 15 kişi sağlık kontrolünden geçirildi | Son dakika haberleri

Fatih’te bir otelde konaklayan 4 kişilik aileden anne ve iki küçük çocuğun yaşamını yitirmesinin ardından başlatılan soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Olay günü saat saat nerede ne yedikleri tespit edilen ailenin, olaydan 2 gün önce nerede ne yedikleri de soruşturma kapsamına alındı. Aynı otelde 2 turistin zehirlenme şüphesi üzerine otelde kalan 15 kişi sağlık kontrolünden geçirildi. Toplam 7 kişinin gözaltına alındığı soruşturma derinleştirildi.

Almanya’dan Türkiye’ye tatil için gelen Böcek Ailesi’nin yaşadığı facia ile ilgili soruşturma genişletildi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen ailede 6 yaşındaki Muhammet Böcek, 3 yaşındaki Masal Böcek ve anne Çiğdem Böcek (27) hayatını kaybetti.

İLK İKİ GÜN NE YEDİLER

Olayın ardından başlatılan soruşturmada, Böcek ailesinin 11 Kasım gününde saat saat nerede ne yedikleri tespit edilip numuneler alınmıştı. Genişletilen soruşturmada, Böcek ailesinin 9 Kasım günü İstanbul’a gelip 11 Kasım gününe kadar nerede ne yedikleri de araştırılarak tek tek tespit edildi.

İLK KEBAP VE MAKARNA YEDİLER Bu kapsamda yapılan çalışmaya göre, Böcek ailesi 9 Kasım saat 16.40’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı. İstanbul Fatih’te otele yerleşen aile ilk yemeklerini akşam otel yakınında bulunan bir restoranda yedi. Anne Çiğdem ve baba Servet Böcek restoranda kebap yerken, çocuklar makarna yedi. İKİNCİ GÜN YEMEK LİSTESİ İkinci gün yani 10 Kasım sabahı, yine otel yakınında anne ve baba çorba içerken çocuklar poğaça yedi. Aynı günün akşamı otel yakınlarında anne ve baba kıymalı pide yerken çocuklar sucuklu-kaşarlı pizza yedi. REKLAM İLK OLAY GÜNÜ Facianın yaşanacağı olay günü olan 11 Kasım sabahı baba Servet Böcek dışarıdan poğaça ve simit alıp otele getirerek kahvaltı yaptılar. Ardından saat 16.00 sıralarında ailece gezmek için Ortaköy’e gitti. Ortaköy Camii’nin yan tarafında kirli sakallı, kır saçlı ve şapka takan 45-50’li yaşlarda bir adamın tablacı tezgâhından birer tane midye yediler. Daha sonra Dereboyu Caddesi’nde bulunan bir restoranda çorba içen Böcek ailesi, devamında çocuklarına sucuk-ekmek yedirdi. Baba Servet Böcek kokoreç yerken, oğlu Kadir Muhammet’in kokoreçten sadece bir ısırık aldığı belirlendi. Anne Çiğdem Böcek ise tavuk tantuni yedi. Ardından Fatih’te bir dükkândan lokum alan Böcek ailesi hep birlikte lokum yedi.

TOPLU ŞEKİLDE MİDE BULANTISI İLE UYANDILAR Aile 12 Kasım gecesi saat 01.00’de toplu şekilde mide bulantısı ile uyandı ancak sabaha kadar bekleyip hastaneye gitti. Serum ve probiyotik tedavilerinin ardından tekrar otele döndü. Aynı gün hiçbir şey yemeyen aile, 13 Kasım gecesi tekrar fenalaştı ve otele ambulans çağrıldı. İşte bu süreçten sonra yaşanan faciada anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti. ÖLÜM NEDENİ BELİRSİZ Adli Tıp Kurumu’nun çocuklar ve annenin üzerinde yaptığı ön incelemede ölüm sebebi belirlenemedi. Kati ölüm raporunun laboratuvar sonuçları tamamlandıktan sonra açıklanacağı bildirildi. REKLAM GIDA NUMUNELERİ TOPLANDI İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, ailenin son üç gün içinde tükettiği tüm gıdalardan numune aldı. Ayrıca otelde bulunan diğer ürünlerden de örnekler laboratuvara gönderildi. 15 KİŞİ KONTROLDEN GEÇİRİLDİ Çalışmaların devamında dün aynı otelde 2 turistin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Başlatılan soruşturmada otelde 11 Kasım günü saat 17.00 sıralarında ilaçlama yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine otelde geniş çaplı araştırma başlatıldı. Bir yandan otelde numuneler alınırken, otelde kalan 15 müşteri muayeneden geçirildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından otelde konaklayan 15 kişiye yapılan muayenelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

OTEL SAHİBİNİN KAYDI ÇIKTI Genişletilen soruşturma kapsamında otel sahibi H.O., ilaçlama şirketi sahibi ile çalışanı ve otel yakınında bulunan bir fırın sahibi gözaltına alındı. Toplam 7 kişinin gözaltına alındığı soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan otel sahibi H.O.’nun 1 adet “Kasten Yaralama”, 1 adet “Karşılıksız Yararlanmadan Yararlanma” suçlarından toplam 2 kaydının olduğu belirlendi. BİLGİ SAHİBİ OLARAK İFADE VERENLER Başlatılan soruşturma kapsamında midyenin ham halini satan iş yeri sahipleri, lokum dükkânı çalışanları, kokoreççi garsonu, aşçısı ve üretim yapan kişiler dahil toplam 6 kişinin de ifadesine başvuruldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor