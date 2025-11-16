Habertürk
        Son dakika: Erzurum haberleri: Anastasia davasının sanığı kırmızı bültenle aranıyor | Son dakika haberleri

        Anastasia davasının sanığı kırmızı bültenle aranıyor

        Rusya uyruklu 33 yaşındaki sevgilisi Anastasia Emelianova'yı öldürdüğü suçlamasıyla hakkında açılan davada yerel mahkemenin verdiği beraat kararının istinafta bozulmasının ardından yeniden yargılanmaya başlanan 29 yaşındaki Suriye uyruklu Mohammad Nizar Arnabeh, geçen 3 duruşmaya da katılmadı. Suriye'de olduğu ileri sürülen Arnabeh hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten yayınlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 10:38 Güncelleme: 16.11.2025 - 10:38
        Anastasia'nın katiline kırmızı bülten kararı!
        Rusya uyruklu 33 yaşındaki sevgilisi Anastasia Emelianova'yı öldürdüğü suçlamasıyla hakkında açılan davada yerel mahkemenin verdiği beraat kararının istinafta bozulmasının ardından yeniden yargılanmaya başlanan 29 yaşındaki Suriye uyruklu Mohammad Nizar Arnabeh, geçen 3 duruşmaya da katılmadı. Emelianova’nın ailesinin avukatı Aziz Emre Yılmaz, "Yapmış olduğumuz başvurular neticesinde sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmış, İnterpol kırmızı bülten kodu konulmuştur. Ancak sanığın Suriye'de olduğu biliniyor, adresi biliniyor, nerede yaşadığı biliniyor. Buna rağmen 3 celsedir sanık Türkiye'ye getirilemiyor" dedi.

        SOSYAL MEDYADAN TANIŞMIŞLARDI!

        DHA'nın haberine göre; Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan sonra Türkiye'ye gelip Erzurum'a yerleşen Anastasia Emelianova, bir iş yerinde bilgi işlem personeli olarak çalışmaya başladı. Emelianova sosyal medya üzerinden, bir kafede baristalık yapan Suriye uyruklu Mohammad Nizar Arnabeh ile tanıştı. Emelianova ve Arnabeh arkadaş olup sık sık görüşmeye başladılar. 20 Eylül 2023'te Yakutiye ilçesindeki 4 katlı bir apartmanın en üst katında bulunan dairede Anastasia Emelianova ve Mohammad Nizar Arnabeh arasında tartışma çıktı. Apartmanda oturanların da duyduğu tartışmadan birkaç saat sonra Arnabeh, alt kat komşusuna giderek Emelianova'nın yaralandığını söyleyip yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Anastasia Emelianova'nın kan kaybından öldüğünü belirledi. Olayın ardından gözaltına alınan Mohammad Nizar Arnabeh tutuklandı.

        DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT ETTİ

        Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Mohammad Nizar Arnabeh, delil yetersizliğinden beraat etti. Mahkemenin beraat kararını Anastasia Emelianova'nın ailesinin avukatı, istinafa taşıdı. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği beraat kararını esastan bozdu.

        3 DURUŞMAYA DA KATILMADI

        İstinafın bozma kararından sonra Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmasına başlanan Mohammad Nizar Arnabeh, 3 duruşmaya da katılmadı.

        KIRMIZI BÜLTEN YAYINLANDI

        Antalya üzerinden Suriye'ye kaçtığı ileri sürülen Mohammad Nizar Arnabeh ile ilgili Anastasia Emelianova'nın ailesinin avukatı Aziz Emre Yılmaz, kırmızı bülten çıkarılması için başvuruda bulundu. Yılmaz'ın girişimleri sonucu Suriye'de olduğu ileri sürülen Mohammad Nizar Arnabeh'in yakalanması için İnterpol tarafından kırmızı bülten yayınlandı.

        ‘TÜRKİYE’YE GELMESİ VE YARGILAMAYA DEVAM EDİLMESİ GEREKİYOR’

        Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Avukat Aziz Emre Yılmaz, şunları söyledi:

        "Merhum Anastasia Emelianova şüpheli bir şekilde erkek arkadaşının evinde kanlar içerisinde kalarak vefat etmiş, bunun üzerine erkek arkadaşı Nizar Arnabeh tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yapılan yargılamada sanığın ikrar içeren beyanlarına rağmen, beraat kararı verilmiş ve tahliye edilmişti. Yaptığımız istinaf başvuruları neticesinde kararın yanlış olduğuna hükmedilmiş ve yanlışlıkların düzeltilmesi için dosya ilk derece mahkemesine gönderilmişti. Ancak gelinen noktada yapılan araştırmalar gösterdi ki sanık tahliye edildiği gün Antalya Havalimanı üzerinden Suriye'ye kaçmış. Geldiğimiz noktada ilk derece mahkemesi 3 celse görmüş olmasına rağmen, sanığın ifadesi alınamadığı için maddi gerçek ortaya çıkarılamamakta ve sanık hakkında yeni bir karar tesis edilememektedir. Yine yapmış olduğumuz başvurular neticesinde sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmış, İnterpol kırmızı bülten kodu konulmuştur. Ancak sanığın Suriye'de olduğu biliniyor, adresi biliniyor, nerede yaşadığı biliniyor. Buna rağmen 3 celsedir sanık Türkiye'ye getirilemiyor ve yargılamaya devam edilemiyor. Ailenin tek bir talebi var. Bu dosyada maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, bu ölümün nasıl gerçekleştiğinin aydınlatılması. Eğer bu yargılama bu şekilde devam ederse, maalesef dosya zaman aşımına uğrayarak düşecek. Bunun olmaması için Sanığın Türkiye'ye gelmesi ve yargılamaya devam edilmesi gerekiyor. Dördüncü celse 2026'nın ortasına ertelendi. Bu tarihe kadar beklentimiz sanığın Türkiye'ye getirilmesidir."

        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
