        A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na nasıl katılır? - Futbol Haberleri

        A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na nasıl katılır?

        2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımımız, Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ederek adını play-off'lara yazdırdı. Peki; Bizim Çocuklar'ın Dünya Kupası'na direkt katılma şansı nedir, Dünya Kupası'na nasıl katılır? Muhtemel rakiplerimiz kimler? İşte tüm detaylar...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2025 - 10:03 Güncelleme: 16.11.2025 - 10:03
        • 1

          A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grubunda play-off biletini cebine koydu. Son maçında İspanya'ya konuk olacak Bizim Çocuklar'ın, direkt katılma ihtimali ise çok zor...

        • 2

          E Grubu'nda 5 maç sonunda 12 puan toplayan ay-yıldızlılar, ikinci sırada yer aldı. İspanya ise 15 puanla lider konumda bulunurken; elemelerde ikili averaja değil, genel averaj belirleyici oluyor.

        • 3

          Bu durumda A Milli Takım'ın lider olabilmesi için İspanya'yı deplasmanda 7 farkla mağlup etmesi gerekiyor...

        • 4

          A MİLLİ TAKIM İLK TORBADA YER ALACAK

          12 grup lideri direkt turnuvaya katılım sağlarken; Bulgaristan'ı mağlup ederek ikinciliği garantileyen Bizim Çocuklar, play-off'larda ilk torbada yer alacak.

        • 5

          ULUSLAR LİGİ'NDEN 4 TAKIM GELECEK

          Dünya Kupası'na son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takım mücadele edecek. Bu turda 16 takım 4 torbaya ayrılacak ve kura çekimi 20 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek.

        • 6

          TEK MAÇ ÜZERİNDEN OYNANACAK

          Her grupta takımlar 26 Mart 2026'da yarı final ve 31 Mart 2026'da final oynayacak. Tek maç eleme usulü üzerinden oynanacak maçlar sonunda 2 turu geçen 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

        • 7

          YARI FİNAL SAHAMIZDA OLACAK!

          Yarı finalde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak. Böylelike yarı final maçı Türkiye'de oynanacak, final maçının ev sahibi ise gerçekleştirilecek kura çekimi sonrası belirlenecek.

        • 8

          İŞTE TORBALAR VE MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ!

          Gruplardaki son maçların eksik olduğu sıralamaya göre torbalar şu şekilde olacak:

        • 9

          1. Torba: TÜRKİYE, İtalya, Ukrayna, Polonya
          2. Torba: Macaristan, İskoçya, Çekya, Slovakya
          3. Torba: Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna Hersek
          4. Torba: Galler, İsveç, Romanya, Kuzey İrlanda

          Torbası kesinleşen takımlar: TÜRKİYE, Çekya, Arnavutluk, İsveç, Kuzey İrlanda

        • 10

          * Gruplarda oynanacak son maçların ardından muhtemel rakiplerimiz ve yer alacakları torbalar değişebilir.

