        Son dakika: Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesi: Gözaltı sayısı 7'ye yükseldi; otel mühürlendi | Son dakika haberleri

        Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesi: Gözaltı sayısı 7'ye yükseldi; otel mühürlendi

        İstanbul'un Fatih ilçesinde 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Almanya'dan tatil için Türkiye'ye gelen ailenin kaldığı otel ise mühürlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 09:57 Güncelleme: 16.11.2025 - 10:40
        Son durum! Gözaltı sayısı 7'ye yükseldi; otel mühürlendi
        Fatih'te 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği 'gıda zehirlenmesi' iddialarıyla ilgili 1 otel çalışanı ve 2 ilaçlama şirketi çalışanı gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 7'ye yükseldi. Polisin otelde yaptığı incelemeler sona ererken, müşteriler otelden tahliye edildi. Bugün sabah saatlerinde ise otel mühürlendi.

        Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Böcek ailesinin 2 çocuğu önceki gün, anne Çiğdem Böcek dün sabah hayatını kaybetti. Fatih'te Böcek ailesinin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri sabah erken saatlerde otele gelerek incelemelerde bulundu. Otelde ilaçlama yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de otelde denetim yaptı.

        OTELİN GİRİŞ KATINDA İLAÇLAMA YAPILMIŞ

        Yapılan denetimlerde, otelde ilaçlama sırasında kullanılan malzemelere dair bilgi ve belgelerin toplandığı, ilaçlamanın otelin giriş katında, tek bir odada yapıldığı öğrenildi. İlaçlamada kullanılan maddelerden bazılarının insan sağlığına zararlı olabilecek, tarım alanlarında kullanılan maddeler taşıdığı şüphesi üzerinde duruluyor. Alınan numuneler, analiz edilecek. Ayrıca, turistlerin otelin dördüncü katında, hayatını kaybeden ailenin ise birinci katta kaldığı öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından 1 otel çalışanı ve 2 ilaçlama şirketi çalışanı gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 7'e yükseldi.

        POLİS GÜN BOYU İNCELEME YAPTI

        Polisin oteldeki incelemeleri gün boyunca sürdü. Ekipler, otelde detaylı incelemeler yaparken, çalışmalar akşam saatlerinde sona erdi. Oteldeki müşteriler ise tahliye edildi.

        OTEL MÜHÜRLENDİ

        Diğer yandan, Böcek ailesinin kaldığı ve yeni 2 zehirlenme vakasının yaşandığı otelde polis ekipleri inceleme başlattı.Dün sabah saatlerinde başlayan inceleme çalışmaları, geç saatlere kadar devam etti. İnceleme çalışmalarının ardından olay yerine gelen belediye ekipleri oteli mühürledi.

        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
