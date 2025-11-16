Habertürk
        Son dakika: Prof. Dr. Doğan Yaşar: İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir | Son dakika haberleri

        Prof. Dr. Doğan Yaşar: İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir

        Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir. Güzel yağışlar olsa bile barajın sadece yüzde 15'ini doldurabiliriz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 15:53 Güncelleme: 16.11.2025 - 15:53
        Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, 6 Ağustos'ta başlayan planlı su kesintilerinin kasım ayının sonuna kadar uzatılması üzerine yaptığı değerlendirmede, "Bu gidişata bakarsak İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir. Güzel yağışlar olsa bile barajın sadece yüzde 15'ini doldurabiliriz" dedi.

        İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 6 Ağustos’ta başlayan planlı su kesintilerinin kasım ayının sonuna kadar süreceğini bildirdi.

        Su kesintilerinin uzaması ve baraj doluluk oranlarının düşmeye devam etmesi üzerine TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar değerlendirmelerde bulundu.

        Prof. Dr. Yaşar, Tahtalı Barajı’ndaki doluluk oranının yalnızca yüzde 1,40 olduğunu belirterek, “Bu gidişata bakarsak İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir. Güzel yağışlar olsa bile barajın sadece yüzde 15’ini doldurabiliriz. Özellikle yer altı suları artık çok derinlerden çekiliyor. 300-400 metrelerden su alıyoruz. Asıl tehlike burada; yer altı suları normalde rezerv olarak saklanır. Üst akiferlerden su çekiliyor, ama diğerleri kurak yıllara hazırlanır" ifadelerini kullandı.

        'BÜYÜK BİR YANLIŞ'

        Prof. Dr. Yaşar, İzmir’deki kuraklığın her 15-20 yılda bir tekrar eden bir durum olduğunu vurgulayarak, “1970’lerin başı, 1992 ve 2007-2008 yılları çok kurak geçti. 2020’den sonra ciddi bir kuraklığın geleceğini sık sık dile getirdik ve planların buna göre yapılmasını önerdik. Barajlar doluyken bile İzmir suyun yüzde 55’ini yer altından çekiyordu. Bu büyük bir yanlış ve şu anda Türkiye’nin en pahalı suyunu kullanıyoruz. Yer altı sularından ve çok derinlerden su çekmek büyük enerji gerektiriyor ve ilerleyen dönemde daha fazla enerji harcamamız gerekecek" dedi.

        'CİDDİ BİR TASARRUF SAĞLANIYOR'

        İZSU’nun planlı kesintileri kapsamında, ağustos ayından bu yana suyun saat 23.00 ile 05.00 arasında verilmediğine dikkati çeken Prof. Dr. Yaşar, bu kesintiler sayesinde günlük 70-80 bin metreküp su tasarrufu sağlandığını belirterek, "'Gece suyu kim kullanıyor?' diye düşünenler oldu ama böylelikle ciddi bir tasarruf sağlanıyor" diye konuştu.

        Yazı Boyutu
