Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya: ABD ile Alaska'da sağlanan uzlaşılar, Ukrayna krizinin çözümü için iyi bir yol | Dış Haberler

        Rusya: ABD ile Alaska'da sağlanan uzlaşılar, Ukrayna krizinin çözümü için iyi bir yol

        Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump arasında yeniden zirve yapılması ihtimalini değerlendirdiklerini belirtti ve "Görüşme bir süreliğine ertelendi ancak bu konuda temaslar sürüyor" dedi. Uşakov, ABD ile Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili temasların Alaska zirvesinde sağlanan uzlaşılar temelinde sürdüğünü belirterek "Bu uzlaşıların barışçıl çözüme ulaşmak için iyi bir yol olduğunu düşünüyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 13:43 Güncelleme: 16.11.2025 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump-Putin zirvesi olacak mı?
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD ile Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili temasların Alaska zirvesinde sağlanan uzlaşılar temelinde sürdüğünü belirterek "Bu uzlaşıların barışçıl çözüme ulaşmak için iyi bir yol olduğunu düşünüyoruz." dedi.

        Uşakov, Rossiya-1 televizyon kanalına Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yeniden zirve yapılması ihtimalini değerlendiren Uşakov, "Görüşme bir süreliğine ertelendi ancak bu konuda temaslar sürüyor. Washington ile Moskova arasında liderlerin herhangi bir yerde görüşmesi konusunda mutabık kalınırsa, teknik ve siyasi sorunlar ikinci planda kalacak." şeklinde konuştu.

        Putin ile Trump'ın ağustosta Alaska'nın Anchorage kentinde zirve düzenlediklerini anımsatan Uşakov, "ABD ile Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili temaslar, Anchorage zirvesinde sağlanan uzlaşılar temelinde sürüyor. Bu uzlaşıların barışçıl çözüme ulaşmak için iyi bir yol olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

        ABD tarafından Alaska'daki anlaşmalardan vazgeçildiğine dair resmi kanallar üzerinden sinyal almadıklarını dile getiren Uşakov, şöyle devam etti:

        "Çok sayıda açıklama yapıldı. Elbette bu açıklamalar durumun gidişatına, Avrupalılar ve Ukraynalılar ile yapılan görüşmelere göre yapılıyor. Çok sinyal var. Bazıları hoşumuza gidiyor, bazıları hoşumuza gitmiyor. Ancak her şeyin temeli Anchorage zirvesi. Burada sağlanan uzlaşılar Kiev'e iletildi. Ancak bunlar Kiev ve birçok Avrupa ülkesinin hoşuna gitmiyor. Yani bu uzlaşılar, barışçıl çözümün yerine savaşın devam etmesini isteyenlerin hoşuna gitmiyor."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Anastasia'nın katiline kırmızı bülten kararı!
        Anastasia'nın katiline kırmızı bülten kararı!
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Büyük Adım 80 yaşında
        Büyük Adım 80 yaşında
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        Panayırların değişmeyen özü
        Panayırların değişmeyen özü
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Habertürk Anasayfa